《明報》母企世華半年蝕近1500萬
2024年11月27日 17:33
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《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，在截至今年9月底止的半年，錄得股東應佔虧損192.2萬美元(約1,499.16萬港元)，折合每股蝕0.12美仙，不派中期股息。事實上，該公司經已連續兩年半見紅，累計蝕1,507.4萬美元(約1.17億港元)。
業績報告內指出，上半財年公司的出版及印刷分部的營業額按年下跌5.3%至5,210.5萬美元，主要由於其核心市場的業務情緒疲弱，尤其是香港，經濟疲弱及愈來愈多居民選擇跨境到中國內地的鄰近城市購物及娛樂，令內部消費及零售銷量持續疲軟。
按地區劃分，該公司在香港及台灣的業務營業總額下跌6.2%至1,766.3萬美元，錄除所得稅前虧損283.5萬美元。
此外，北美業務營業額顯著收縮16.2%至298.4萬美元，除稅前虧損擴大0.2%至189.1萬美元。公司預計，由於全球經濟不明朗及地緣政治局勢緊張，本財政年度下半年將會充滿挑戰。公司保持審慎樂觀能度，並將繼續監察其主要市場不斷演變的經濟形勢。
另外，《明報》同系公司萬華媒體(00426)同期營業額跌2.08%至1,666.2萬港元，淨虧損1,176.9萬港元，每股虧損2.94港仙，不派息。