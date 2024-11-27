《明報》母企世華半年蝕近1500萬

業績報告內指出，上半財年公司的出版及印刷分部的營業額按年下跌5.3%至5,210.5萬美元，主要由於其核心市場的業務情緒疲弱，尤其是香港，經濟疲弱及愈來愈多居民選擇跨境到中國內地的鄰近城市購物及娛樂，令內部消費及零售銷量持續疲軟。

按地區劃分，該公司在香港及台灣的業務營業總額下跌6.2%至1,766.3萬美元，錄除所得稅前虧損283.5萬美元。

此外，北美業務營業額顯著收縮16.2%至298.4萬美元，除稅前虧損擴大0.2%至189.1萬美元。公司預計，由於全球經濟不明朗及地緣政治局勢緊張，本財政年度下半年將會充滿挑戰。公司保持審慎樂觀能度，並將繼續監察其主要市場不斷演變的經濟形勢。