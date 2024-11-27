深圳發布併購意見稿　包括3年上市公司總市值逾15萬億人幣

深圳發布推動併購重組的未來3年行動方案意見稿，目標包括2027年底推動深圳境內外上市公司總市值突破15萬億元人民幣(下同)，完成併購重組專案總數量突破100宗、交易總價值突破300億元等，共涉14項內容，當中，提及聯通香港資本市場打通境內外併購資源、支持上市公司進行併購業務「走出去」等。

在深港聯通方面，提出大力支持符合資格的產業龍頭企業，併購境外市場目標赴港上市再融資。此行動方案意見稿也強調，依託香港資本市場優勢，有秩序地推進併購重組項目、金融產品等互聯互通。支持本市符合資格的產業龍頭企業併購境外資產目標，透過赴港上市或再融資等方式，提升併購重組效率，拓寬資源整合範圍，支持企業更好利用兩個市場、兩種資源規範發展。