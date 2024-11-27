鄧成波家族放售葵涌旭逸雅捷酒店　市值料約3億

鄧成波家族再有酒店物業放盤，位於葵涌的旭逸雅捷酒店，透過戴德梁行代理放售，參考市場成交，該項目酒店估值料約3億港元，平均每個房間價值約176萬元。

該物業坐落嘉慶路12號，為1幢21層高活化酒店項目，建築面積逾50,468方呎，共提供170間客房，酒店地下設有停車場，1樓為招待處及員工後勤室，2至20樓為酒店房間，每層提供8至9間房。項目毗鄰區內地標商廈如九龍貿易中心KCC、KC100及K83，步行至葵興港鐵站只需約5分鐘，而約10分鐘步程可到葵涌廣場及新都會廣場。項目意向書截止提交日期為2025年1月8日。

該行資本市場部執行董事葉健均表示，自2022年年底政府推出新的輸入人才機制以來，2023年至2024年上半年共收到約20萬宗申請獲批，已有約13萬名人才抵港。另外，港府在新一份《施政報告》宣布會在全球推廣「留學香港」品牌，又放寬非本地生比例由20%提升至40%，以吸引國際學生來港。

根據本行統計，至少有約4.7萬個學生床位短缺，需求非常龐大。晶苑集團於今年5月以約2.2億元收購旭逸酒店‧荔枝角，成交呎價約5,700元，平均每間客房價值約185萬元。