調查料iPhone今年出貨增長跑輸　AI功能幫唔到手？

市場調研機構IDC稱，全球智能手機銷量在經歷連續兩年下滑後，2024年強勁反彈，惟蘋果公司（Apple）幾乎未能實現增長，凸顯了智能型手機市場的復甦不平衡。

蘋果公司今年發布了附有人工智能（AI）功能的iPhone系列，但據外媒引述IDC分析，iPhone今年出貨量料僅按年增長0.4%，跑輸行業全年出貨量整體增幅，並指iPhone銷情在中國、美國和歐洲都遇上挑戰，抵銷了印度市場的需求。IDC預期，2024年全球智能手機出貨量將增長6.2%至12.4億部，結束過去兩年跌幅。

縱使預期iPhone出貨量增長不及同業，IDC指出，蘋果公司依然是賺取最多盈利的廠商，其平均單價超過1,000美元（約7,800港元），遠超Android手機平均的295美元（約2,301港元）。IDC預測，蘋果公司明年出貨量將按年增長3.1%，跑贏Android的1.7%預測增長。

IDC表示，2024年出貨量回升主要由於2022及2023年的抑壓需求釋放，以及智能手機持續滲透至消費力較低的地區。值得一提的是，IDC認為即使生成式AI功能成為不少廠商宣傳主題和首要發展目標，但未足以催化大量用戶升級，更認為各廠商未來數年需要投入更多投資，令用戶有將AI視為「不能錯過（must have）」的功能，才能帶動升級潮。