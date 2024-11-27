人行等七部門聯合印發推動數字金融高品質發展行動方案

中方為做好金融「五篇大文章」之一的數字金融，今日(27日)由人民銀行等七部門正式聯合印發《推動數字金融高品質發展行動方案》，工作目標在2027年底，基本上已建成與數字經濟發展高度適應的金融體系，方案主要要求加強戰略規劃和組織管理，強化數字技術支撐能力，夯實數據治理與融合應用能力基礎，建設數字金融服務生態，共涉逾20項具體措施。

當中提出，合理評估金融機構數字化進程，指導具備條件的金融機構建立跨科技部門和業務部門的任務型團隊，提高科技開發敏捷響應能力。落實科技自立自強戰略，加快重點領域專利布局，持續提升科技核心系統自主可控能力。亦要建設證券期貨業數字化公共服務平台，為金融機構數字化轉型提供數據和技術支撐。

在加強數字金融業務監管方面，密切追蹤數字金融新產品、新業務、新模式，依照功能監管和穿透式監管的原則，依法依規全部納入監管。持續完善數字金融相關業務規則及監理制度，落實「管合法更要管非法」、「管業必須管風險」責任，嚴密防範和嚴厲打擊數字金融相關非法金融活動。

同時，將組織金融機構定期進行數據和網絡安全風險評估，識別潛在風險，接入金融行業相關網絡安全態勢感知平台，推動相關平台互聯互通。開展網絡安全相關壓力測試，以及搭建證券業數據和網絡安全公共服務平台，加強基礎、共性安全支撐等。

人行、國家數據局下一步會同發改委、工信部、金融監管總局、中證監、外匯局等部門建立工作聯動機制，在數字經濟發展部際聯席會議下召開專題會議，加強政策協同和信息共享，組織開展常態化融資對接，支持數實融合和經濟社會高質量發展，同時密切監測和防範相關金融風險。