龔成：投資者可用4步驟　尋找理想收息股

一隻理想的收息股有4個重要元素：

˙業務穩定

˙派息穩定

˙派息比率高

˙股息率高

1）企業的業務穩定，包括盈利穩定，不受經濟周期影響，先可以確保有穩定的現金流。因為買股票原理就是買企業，企業要有賺錢，有穩定盈利，才有足夠的資金進行派息，因此，業務穩定是重要的一環。

2）派息穩定則是指一間公司的派息政策穩定，不會一年高一年低，這樣才能確保投資者有穩定的現金流。

就算有些企業業務穩定，但有時派息有時不派息，沒有穩定的派息，就不是理想的收息股。因此，投資者要分析過往5年的派息記錄，以確保該企業派息穩定。

3）投資者從派息比率可以初步分析到企業屬於何種股票。潛力股，平穩增值股還是收息股？

因為企業要發展，必然需要資金。資金的來源除了借貸之外，就是將所得的盈利投入到企業的發展上，這可以從派息比率得知。企業保留較多的盈利必然有所發展，派息比率自然就會高。一般收息股的派息比率都會在70%以上，投資者要分析5年數據。

4）股息率高。股息率就是投入資金預期能收到股息的回報率，例如該股股價100元，每股股息3元，股息率就是3%，如果股息率太低，反映派息少，或者股價較高，就未必是理想的收息股。投資者最好尋找有4%以上的收息股，作為投資目標。

上述是投資收股息的4個要點，但有真正的投資市場，情況往往更為複雜，因為存在更多的變數。例如當外圍加息時，外圍的無風險利率向上，令有風險的收息工具，投資吸引力減少了，收息股都是其中之一，股價就會有機會因此而波動，投資者都要明白這點。

因此，收息股雖然是不差的收息工具，但每一項的投資工具，都有各自的風險，投資者都要明白這點。同時，每一隻股票，包括收息股，都不能佔整個股票組合的比例太過多。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)