日產汽車陷執笠危機？高層：僅剩14個月去挽救公司

外媒報道，日本車廠日產汽車高層坦言，正面臨嚴重危機，僅餘「12至14個月作出正確決定」來挽救公司，正尋求長期投資者取代法國雷諾的持股。

報道指出，雷諾計劃出售部分日產汽車持股，日產正尋求長期投資者，例如銀行或保險公司，以助其度過事關生死的一年。

日產稱，不排除讓本田購買部分股份的可能性，該決策反映了日產在戰略合作伙伴選擇上的靈活及開放性。惟分析師認為，本田購入 日產股權的意願可能不高。

日產於1999年面臨破產危機而被雷諾集團收購大量股份，此後與雷諾組成聯盟，而雷諾資注也讓日產浴火重生，惟日產與雷諾之間的聯盟一直都不太和諧。

日產汽車近年決策出現驚人錯誤，令其在美國及中國兩大市場都陷入困境。日產行政總裁內田誠(Makoto Uchida)承認，錯誤地判斷美國對於混合動力油電車款的需求量增長，因而沒有及時推出更多混合動力油電車選擇，令日產這在美國銷量大幅衰退。

此外，日產也錯判中國消費者對三缸發動機的接受程度，淘汰可靠且獲信任的四缸發動機，並以新的三缸發動機做銷售主力，加上中國近年大量國產車企崛起。

為了因應公司出現的巨大虧損，日產宣布將在全球減產20%，以減少庫存壓力並增加補貼，並且全球裁員預計達到9,000人。泰國現有的一條生產線也將被合併，有1000名泰國員工可能會因此而失業。