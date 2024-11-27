東堤灣畔套海景三房劈205萬沽出　呎價跌穿1.1萬元

二手業主劈價「谷」交投，東涌東堤灣畔套三房海景單位，累減205萬元，以895萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋愛蝶灣5座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望全海景，單位於10月由遺產承辨人放盤，未補價第二市場叫價658萬元，新買家即時議價，以620萬元承接，呎價約10,473元。

●利嘉閣劉玉麟指，跑馬地雲地利台B座低層3室，實用面積約1,330方呎，套三房連工人套房間隔，叫價2,750萬元，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，最終以2,450萬元連車位成交，呎價約18,421元。

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九龍區

●香港置業陳子麟稱，牛頭角淘大花園11月暫錄約12宗的買賣，包括R座高層7室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內園景，叫價580萬元放租約8個月，經議價後以535萬元易手，呎價約11,054元，新買家為上車客。

●中原歐陽振邦表示，深水埗丰滙2座低層B室，實用面積約601方呎，三房間隔，望街景，買賣雙方議價後，最新以665萬元成交，呎價約11,065元，原業主於2014年5月以約530萬元購入，持貨約10年半帳面可獲利135萬元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺5座中層G室，實用面積約505方呎，兩房間隔，叫價約770萬元放售約1個月，獲外區客洽詢，累減價約25萬元後，以745萬元易手，呎價約14,752元，新買家為首置客，睇樓兩次後拍板承接。

●美聯張曉盈表示，長沙灣昇悅居8座低層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以695萬元獲承接，呎價約14,184元，原業主於2019年10月以850萬元購入，持貨約5年帳面虧蝕約155萬元，貶值約18.2%。

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新界區

●中原林溢斌表示，東涌11月累錄約34宗二手買賣，東堤灣畔7座極高層B室，實用面積約821方呎，套三房間隔，享海景，1月初叫價1,100萬元放盤，隨市況多次調整叫價，最終累減205萬元或約19%，以895萬元沽出，呎價約10,901元。

●美聯姚偉明指，荃灣海濱花園19座中層A室，實用面積約647方呎，套三房設計，約兩個月前叫價623萬元放售，新買家為區為外區換樓客，議價後以581萬元承接，呎價約8,980元。

●利嘉閣鍾景安稱，荃灣荃德花園C座中層C室，實用面積約340方呎，兩房間隔，望樓景，新買家為外區首置客，單位原先叫價355萬元，議價後以320萬元成交，呎價約9,412元。

●世紀21天生置業鄭少偉指，屯門愛琴海岸3座高層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望山景，同區用家即睇即買，以450萬元承接，呎價約8,671元，原業主於2008年9月以143萬元購入。

●祥益黃慶德表示，屯門啟豐園1座低層E室，實用面積約326方呎，兩房間隔，區內客近日密密出動睇樓，經輕微議價後，以298.8萬購入上址自住上車，呎價約9,166元，原業主2016年以約336萬元購入，帳面虧損約37.2萬元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊11月錄23宗買賣成交，按月少約三成多，其中景湖居6座低層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，叫價505萬元，減價8萬元，獲買家以497萬元承接，呎價約7,889元。

●美聯鄧涇渭表示，元朗好順泰大廈B座中層6室，實用面積約377方呎，兩房間隔，早前叫價468萬元放售，新買家為區內收租客，認為息口回調下，議價後以383萬元承接單位作收租之用，呎價約10,159元。

●美聯吳偉文稱，上水居屋彩蒲苑A座高層5室，實用面積約363方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價328萬元，區內用家逐議價後以300萬元承接，呎價約8,264元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田11月暫錄約91宗二手買賣，按月回落約一成，大圍盛世5座北翼中層C室，實用面積約1,042方呎，套四房及儲物房間隔，叫價約1,800萬元，議價後以1,762.8萬元獲承接，呎價約16,917元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑J座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價650萬元，放已盤逾1年，減價110萬元，以540萬元成交，呎價約8,308元，原業主於2020年2月以633萬元購入，約4年帳面虧蝕93萬元。

●中原吳啟業表示，沙田玖瓏山月瓏閣3座中層E室，實用面積約692方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約900萬元，日前議價後以698萬元沽出，呎價約10,087元，新買家為同區客，原業主持貨約10年，帳面蝕讓約277萬元，貶值約28.4%。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山峻源1座低層B室，實用面積約1,602方呎，四房間隔，望海景，叫價3,300萬元，放盤約8個月，減價1,400萬元，以1,900萬元成交，減幅約42.4%，呎價約11,860元，原業主持貨約3年帳蝕1,320萬元，跌價約41%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山11月暫錄近100宗二手買賣，包括新港城C座中層7室，實用面積約321方呎，兩房間隔，叫價約480萬元，議價後以452萬元易手，呎價約14,081元，新買家為上車客。

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