北角單幢新盤首沽三房套房戶　售價及呎價雙破頂

市區新盤銷情持續強勢，北角單幢新盤周三(27日)錄得首宗三房套房連儲物室成交，售價及呎價「雙破頂」。至於啟德樓盤亦招標再沽兩伙，單位套現近1.09億港元。

北角101 KINGS ROAD三房連儲物室2430萬元標售

集團執行董事程德韻表示，是次成交的三房套房連儲物室戶型，全盤僅提供6伙，單位連接56方呎環保露台，樓層高度達3.45米，主人房配備轉角落地玻璃窗。上述單位買家選用120天現金付款計劃，享有一個住宅車位認購權。

她補充，項目已累沽4伙三房單位，售價由1,333.3萬至2,430.2萬元，呎價約24,286至29,000元。

天璽‧天第1期招標售出2伙 套現近1.09億元

其中，項目第3座(Peak Tower)42樓A室，實用面積1,993方呎，四房雙套房間隔，成交價7,993.8萬元，呎價約40,109元。

另一伙為第6座(Apex Tower)32樓C室，實用面積907方呎，以2,901.5萬元售出，呎價約31,990元。

會德豐：年內銷售金額突破200億 遠超去年水平

●今年新盤市場交投理想，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握減息機遇，10月至今不足兩個月銷售金額逾50億港元，今年已售出1,762伙單位，銷售金額突破200億元，截至昨日錄約202.3億元，遠超去年成績。

其中，將軍澳日出康城SEASONS系列，今年3月開售至今已售出937伙，套現逾58.2億元，為今年銷量最高新盤。至於山頂Mount Nicholson第3期分層單位，今年初以6億元沽出，呎價約131,033元，為今年一手住宅呎價新高。

此外，旗下啟德MONACO系列今年暫售出119伙，套現逾18億元。期內鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS系列亦累售75伙，套現逾8.02億元。至於西南九龍合作項目維港滙系列，今年暫沽出254伙，套現逾50.6億元，至於啟德Park Peninsula系列項目則售出347伙，套現逾56.6億元。

親海駅II下月起推新優惠 指定單位買家可獲「黃金禮劵」

長江實業營業部經理陳詠慈表示，開放式或兩房戶型均適合新婚夫婦入市，加上項目將於明年交樓，適逢明年為「雙春兼閏月」的結婚好年，上述黃金禮劵可用作購買結婚金器使用，相信可吸引計劃明年結婚準新人，把握最後「黃金」機會進駐九龍臨海住宅。

親海駅II僅餘單位，包括一個兩房梗廚單位，實用面積464方呎，扣除最高18%折扣，折實售價為718.6萬元，呎價約15,487。另一個開放式單位，實用面積210方呎，折實售價334.8萬元，呎價約15,943元。

維港‧雙鑽加推6伙於周日發售

●中國海外發展（00688）旗下啟德跑道區維港‧雙鑽，周三(27日)公布最新銷售安排，加推6伙於周日(12月1日)發售，單位位於項目1A座的7至9樓B室，以及1B座的7至9樓G室，實用面積300及305方呎，均為一房戶型。據成交紀錄冊，項目暫時錄得3宗成交，售價由527.4萬至538.4萬港元。

維港1號三房戶售1530萬 呎價2.38萬元

長沙灣連方II加推38伙 折實平均呎價27346元

●萬科香港發展的長沙灣連方II，周三(27日)加推全新第5號價單，涉及38個單位，折實平均呎價約27,346港元。

據價單資料，今批單位實用面積213至611方呎，折實售價由580.7萬至1,607.7萬元，呎價約26,029至約29,150元。項目同時公布最新銷售安排，將於周日(12月1日)發售25伙。