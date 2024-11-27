美股個別發展　道指升94點

美股3大指數周三早段個別發展，道指升94點，報44,955點；標指跌6點，報6,015點；納指跌58點，報19,117點。港股夜期報19,614點，升17點，高水11點。

儘管PCE通脹略有反彈，惟富蘭克林入息投資高級機構投資組合經理唐崢輝表示，整體向下的趨勢仍然持續，未來聯儲局將關注就業市場數據。他又提到，在此前的貨幣政策周期中，市場對於聯儲局的預測基本上一直都是錯誤的，包括最開始以為很快加息，但後來聯儲局一直以通脹是「暫時性」為由，拖到2022年才開始加息；而今輪減息周期步伐似乎也不如預期中快，這為市場帶來更多不明朗因素。

他亦指出，隨着減息周期的推進，利率回落使股票市場的升勢擴闊，不再只集中在美股七雄(Magnificent7)。從入息投資策略的角度來看，他認為現時的市場環境帶來更多股票投資的機會。

企業消息方面，時裝品牌Abercrombie & Fitch(A&F)公布截至11月2日止季度業績，期內收入按年增長14.43%至12.08億美元，純利按年升37.17%至1.31億美元，其股價早段曾升2.24%。

網絡安全公司CrowdStrike截至10月底止一季內收入10.1億美元，按年升28.51%；股東應佔虧損1,682.2萬美元，按年由盈轉虧損，其股價早段曾跌3.63%。