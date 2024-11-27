單日9物業拍出　旺角法院令兩房僅售280萬　較高位冧41%

細價樓受追捧，周三(27日)市場有兩場拍賣會，合共售出9項物業，當中4項為樓價不足「4球」的住宅，其中旺角上海街美觀大廈一個高層兩房單位，劈價後終以280萬元拍出。

今日忠誠拍賣售出6項物業，包括上述項目的高層A室法院令單位，實用面積約381方呎，兩房間隔，2022年7月曾開價430萬元推拍，最新開價已降至235萬元，終被搶高約19.1%成交，呎價約7,349元。

資料顯示，同類型樓層較低的單位，於2019年曾以475萬元登記售出，樓價高位回落約41%。

同場其他拍出物業均為銀主盤，包括荃灣周氏大廈中層6室，實用面積約442方呎，開價300萬元，搶高80萬元，以380萬元拍出，較開價高約26.7%，呎價約8,597元。

另外4項銀主盤為非住宅物業，包括黃竹坑金來工業大廈2座兩個單位，成交價分別為125萬元及85萬元，較開價高約13.6%及約70%。而荃灣朗逸峯1期雙車位及一個單號車位，亦分別以96萬元及48萬元拍出。

至於黃開基拍賣行今日亦沽出3項銀主盤，包括旺角山東街唐樓忠信大廈低層單位，實用面積約450方呎，拍賣開價188萬元，吸引5組買家出價，大幅搶高62萬元或約33%，以250萬元售出，呎價約5,556元。

此外，北角新都城大廈A座中層15室同類物業，實用面積約520方呎，以300萬元推拍，獲3組買家競逐，成交價383萬元，較開價高出83萬元或約27.7%，呎價約7,365元。

同場亦沽出一項沙田銀主屋地，地盤位於丈量約份195約地段20及22號，土地面積共約1,960方呎，以22萬元獲承接。