專家樓評：減息期點「按」至着數？

買樓申請按揭時，銀行一般會提供銀行同業拆息按揭計劃(H按)及最優惠利率按揭計劃(P按)供買家選擇，而大型銀行及按揭保險公司亦有提供定息按揭計劃(定按)。減息周期已經展開，香港銀行已累計減息半厘，買家選用哪一種按揭計劃最着數？

現時新做H按及P按計劃息率一般低至3.625厘；定按計劃花款比較多，大型銀行推出的限時定按計劃，最多可提供4個定息年期(兩年、3年、4年及5年)供用家選擇，定息期的年利率介乎3.15至3.35厘，年期愈長，息率愈低。香港按揭證券公司亦有推出定按計劃，可提供3個定息年期(10年、15年及20年)，年利率分別為4.74厘、4.89厘及5.04厘，有別於銀行定按計劃，按證公司定按計劃的年期愈長，息率愈高。

銀行5年期定按相對慳息

如以息率比較，銀行定按計劃的息率暫時最為優惠。假設貸款金額500萬元，供款年期30年計算，若選用一般H按或P按計劃，息率為3.625厘，每月供款為22,803元，入息要求為45,606元；若選用銀行5年期定按計劃，息率為3.15厘，每月供款為21,487元，入息要求為42,974元。相較之下，銀行定按計劃供款開支可減少1,316元或5.8%，入息要求減少2,632元或5.8%。

除可即時慳息及降低入市門檻，定按計劃另一好處是可穩定供款及避免息率波動的風險。H按及P按計劃的實際息率分別會根據香港銀行同業拆息(HIBOR)及港元最優惠利率(Prime Rate)而波動，相反，定按計劃可鎖定指定年期的息率，有些業主如非固定收入人士便可減低利率波動的風險。

根據金管局最新數據顯示，9月份H按選用比例為88.6%，P按選用比例報4.2%，定按選用比例為0%。現時一個月HIBOR仍維持4厘水平，有買家或會對賭HIBOR仍需要一段時間才會回落至低水平，從而選用定按計劃，定按計劃選用比例或會有零的突破。如置業者想了解適合哪一種按揭計劃，建議可尋找大型及專業按揭中介協助，配對至合適的銀行。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦