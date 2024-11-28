【未來銀行2.0】恒生總行換新裝　嶄新推「Come to You」服務

銀行服務近年積極求變，以貼合市場日益增加的理財需求。恒生銀行就趁着位於中環的總行翻新裝修，本月乘勢推出未來銀行2.0服務概念，透過嶄新的「Come to You」服務模式，配合智能櫃位，讓客戶可安坐於銀行大堂以待職員為其提供理財服務，減少輪候時間。

恒生銀行的「Come to You」服務模式為香港銀行首推，客戶抵達銀行大堂後，接待處職員會為其提供二維碼(QR Code)，顯示智能櫃位區、傳統櫃位區或個人化理財服務區的電子票號。客戶在智能櫃位區選定座位後，掃描座位上的QR Code，分行職員便可透過實時定位技術，走到客戶面前協助其處理銀行事務。

恒生稱，透過預視客戶對未來理財的需要，於去年推出未來銀行服務概念，並首創智能櫃位服務，深受客戶歡迎，今年首三季新吸納的富裕客戶數目更增長一倍。

現時智能櫃位已可處理高達60%的一般銀行服務，包括現金紙幣存款、外匯兌換、開立定期存款轉帳及其他銀行帳戶事宜，客戶平均等候智能櫃位的時間亦縮減至少於10分鐘。

恒生位於中環的總行今年5月展開翻新工程，目前1樓銀行大堂及3樓優越理財中心已經峻工，整個空間將可持續的理念和元素融入營運中，包括運用自然採光及新式空調系統，較以往減低約20%的耗能，大大提升能源效益。

與此同時，新裝潢更使用大量的環保物料及設計，例如採用寧靜自然的竹林意境，更以竹材為物料；另外又從舊裝修拆卸出來的花崗岩石材及玻璃，循環再用，顯著降低翻新工程產生的廢料；當中位於3樓優越理財中心的翠綠屏風，就是重用玻璃建材所造，營造出綠意盎然兼具私隱的理財空間，以達致環保與傳承兼備的環境。