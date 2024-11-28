瑞士隆奧：炒內地刺激政策概念可謂痛苦交易

外媒報道，雖然內地的刺激政策最初為當地10萬億美元的股市掀起狂熱，但瑞士隆奧(Lombard Odier)亞太投資總監John Woods表示，之後發生的事情讓他感到不安。

Woods表示，內地兩個月前公布的這一大規模刺激方案可謂讓超級富豪的顧問感到兩難。內地股市經過多年表現不佳後，突然狂升讓一些投資者追逐反彈，寄望是次彈起會有所不同，不過另一些人則對似層相識、可能的虛假信號有所警惕。

Woods指，「風險在於他們在高位入市，隨後幾個月又讓他們失去投資。」他指，這是一個痛苦的交易。「直到消費方面獲得實質及重要的關注，否則我們認為，這些刺激措施可能仍然是短期。」

他提到，到2023年底，瑞士隆奧已取消對中國資產的所有獨立戰略配置，僅透過其新興市場股票配置保留對中國的有限敞口。該公司投資總監Michael Strobaek自去年11月加入後，清空所有中國資產，轉向美國股票、美國國債及美元，並表示效果「好極」。儘管內地早前實施一系列刺激措施，推動內地股市向上，但Strobaek並不後悔。

當然，仍有人看法樂觀。英仕曼集團(Man Group)及安本(abrdn)寄望內地採取更多刺激措施，以抵銷美國候任特朗普的關稅威脅。Woods也指，中國是一個重要市場，不能將其剔除。