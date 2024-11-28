普徠仕：美股投資機會將持續擴闊　金融業值得關注

普徠仕投資管理主管Stephon Jackson分析美國股市前景表示，今年美國股市的回報由人工智能、聯儲局減息的預期及個股估值飆升所主導，但2025年這三個主題可能會逆轉。

Jackson稱，由於競爭加劇，人工智能基礎設施的增長率或會放緩。周期股在今年表現強勁，當前估值處於高位，但其2025年的風險或回報前景或將好壞參半。許多股票的估值現已達到或接近歷史高位，但增長預期偏低。

展望未來，該行認為個別行業的估值處於歷史吸引水平、新冠疫情後基本面趨勢回歸正常，以及在較低利率和財政支持下增長改善，預期美股的投資機會將持續擴闊，將覆蓋多個行業。小型股較大型股的折讓幅度處於歷史水平，未來有望受惠於進一步減息和經濟出現好轉的迹象。資本支出和能源相關投資開支或將在未來數年發生改變，亦有望利好小型股。

從行業角度來看，金融業值得關注。聯儲局加息導致銀行和房地產投資信託在2024年表現欠佳，市場預期若央行在2025年持續減息，這些對利率敏感的板塊表現或會改善。另外，能源板塊在過去一年大幅落後，但認為多個細分行業具有合理的上升潛力。

市場在新冠疫情後經歷波動，其後逐漸恢復正常，該行認為工業板塊的個別公司較為吸引，包括航空航天、電氣承包商、農業、市政支出和消費相關建築產品等。在醫療保健方面，生物製藥生產有望再次加速增長，加上大型製藥公司的部分主要專利到期後，重新開展早期研究，或將利好生命科學板塊。

另外，雖然許多軟件公司不能直接受惠於人工智能，但它們具有強勁的盈利增長前景，且估值具吸引力。公用事業板塊最近表現向好，該行業有望受益於人工智能帶來的需求增長，或會實現更快的盈利增長。