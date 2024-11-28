郭家耀：港股短期難有突破　吉汽有望跑贏同業

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國聯儲局會議紀錄顯示，當局仍有意圖減息刺激經濟，美元回落，帶動人民幣反彈，利好港股上日表現，恒指一度逼近19,700點阻力，但升勢能否持續仍需觀察。他指出，特朗普明年1月正式上任後，擬實行的關稅政策可能減慢聯儲局的減息路向，美元若保持強勢，料對港股不利。另外，市場關注內地會否有下一輪刺激經濟措施，相信要待有確切消息出台時，大市才有望突破悶局。在觀望氣氛濃厚下，恒指短期要重上兩萬關有難度，下方19,000點支持力不俗。

比特幣自特朗普當選後持續攀升，並有望再戰10萬美元關。郭指出，比特幣短期累升已多，會否出現調整值得關注。若有意配置相關概念股，可考慮緊貼比特幣升跌的相關ETF，相對投資比特幣的上市公司更為可取。