大家樂半年少賺28%　中期息維持15仙

期內，毛利率減少至10.3%，主要由於經濟疲軟以及境外消費習慣增加所導致的銷售下滑。香港業務的收入跌1.2%至35.01億元。當中休閒餐飲業務收入於期內減少8.9%至4.09億元。截至9月底，集團於香港擁有381間門店。

至於中國內地業務的收入也減少1.5%至7.63億元。華南快餐業務收入增加0.4%至6.9億元人民幣，同店銷售錄得負增長8%。然而，集團繼續致力拓展門店網絡，回顧期內開設8間新門店，期末營運176間門店。集團在中國內地的門店數量現已超過香港大家樂快餐的門店數量，並將繼續致力拓展大灣區的門店網絡和市佔率，現時正在籌備10間新門店。

對於未來展望，集團表示，儘管宏觀經濟前景仍然不明朗，但憑藉集團的市場領導地位、雄厚競爭力、穩健的業務根基和內部精益求精的文化，對前景保持樂觀，並有信心業務將持續穩步發展。

香港業務方面，將繼續提供物有所值的餐飲服務，並以優質食材升級皇牌產品，推出新菜式，刺激市場反應並帶動需求，吸引顧客重覆惠顧。將繼續推動數碼化和自動化，以提高服務水平及生產力。另一方面，跨部門工作小組將密切優化及控制成本，簡化流程及提升生產力，致力為顧客提供優質的用餐體驗和維持營運效率。

中國內地經濟放緩導致市場競爭日益激烈，但集團憑藉既有獨特的品牌定位及強大門店網絡，對大灣區業務發展潛力充滿信心。

展望未來，集團將繼續鞏固及擴大市佔率，期望隨着市場回暖，重拾增長動力。