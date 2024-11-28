特朗普關稅威脅車企存亡　北美業務急調整

為應對美國總統當選人特朗普在上任後可能取消對純電動汽車(EV)的補貼和改變環保政策，各大汽車公司近日出現了調整北美業務的動向。有分析估算，如果補貼減少、關稅導致價格上漲，美國的EV銷量將減少近3成，投資也可能會受到影響。

現代汽車集團首席營運官Jose Munoz接受外媒訪問時指，集團不會改變正在推進的EV投資，投資會繼續，但會改變美國的業務體制。值得留意的是，負責美國業務的Munoz將於明年1月出任集團社長兼行政總裁，另集團將招聘精通外交的高管，為政策變化做準備。

福特汽車日前宣布，將退出計劃在加拿大生產電池材料的合資業務。福特負責人稱，這是考慮到EV技術的變化、成本和需求的結果。

通用汽車(GM)也將精簡EV的開發體制。11月15日宣布在密歇根州的研發基地削減1,000人。另德國福士汽車宣布更換美國業務的總裁，重振陷入苦戰的北美業務。

特朗普對於依靠補貼推進EV普及態度消極。相反，拜登政府為了推動普及價格比汽油車更貴的EV，一直對購買在北美組裝的EV新車的消費者給予最高每輛7,500美元(約5.85萬港元)的稅額抵扣。瑞穗銀行產業調查大澤秀曉表示，如果取消抵扣，將進一步拉低增長放緩的美國EV銷售。

有可能進一步拉低銷售的是停止對租賃EV的補貼。由於EV普及緩慢，拜登在2023年把非北美產的租賃用EV也列入稅額抵扣對象。但也有批評稱，這是招致北美以外的EV流入美國的漏洞，因此廢除的可能性很大。

日本企業等在北美生產基地較少的企業一直受益於租賃補貼。美國EV銷售的4成是租賃。加州大學柏克萊分校的學者表示，由於補貼取消，美國的EV需求有可能減少27%左右。

調查公司MarkLines數據顯示，從主要汽車廠商的全球銷售份額來看，美國企業5年前為24%，目前降至19%，已低於2成。中國企業在5年前為11%，目前達到18%，接近美國。

跨國車企以外，日本車企亦正在做好準備。如果對美國出口產品的關稅被上調，在汽車行業，市場預期富士汽車(Subaru)和萬事得(Mazda)2025年度的營業利潤將拉低3成。日本車企有可能被迫調整生產體制，如將生產從日本轉移至美國。

對日本車企而言，美國是僅次於中國的汽車主要市場。2023年日本向美國出口汽車148萬輛，比2022年增長16%，佔日本車出口比率的34%。

野村證券對關稅上調的影響進行了估算。如果美國對中國出口加徵60%關稅、對日本等出口加徵10%關稅。結果顯示，2025年度合併業績受影響最大的是富士汽車，營業利潤將被拉低35%。富士汽車2024年4至9月的美國銷量為31.7萬輛，美國產量不到18萬輛，大部分依賴進口。

按營業利潤計算，萬事得將被拉低33%，三菱汽車被拉低21%，日產汽車也將被拉低13%。對於在美國生產比例相對較高的豐田的影響僅為5%，本田則接近於零。

關稅上調部分很有可能轉嫁到銷售價格上。野村認為，汽車變得更加昂貴，美國的新車需求將下降。另如果2026年墨西哥的出口關稅提高，將該國作為出口基地的豐田、本田和日產受到的影響將擴大。