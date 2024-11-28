美關稅威脅加劇　投行估人民幣將貶至7.51破底

美國候任總統特朗普揚言加中國產品關稅，誘發人民幣近日貶值，全球投資銀行預測人民幣將創下歷史新低，預計特朗普將兌現其關稅威脅。

外媒對13家機構預測，主要投資銀行和研究機構預計到2025年底，離岸人民幣(CNH)兌每美元將平均貶值至7.51；據LSEG數據，此標誌着該貨幣將創下2004年以來最低水平，意味着每百港元可兌約96元人民幣。

離岸人民幣現報7.2559，自11月5日美國總統大選以來已下跌超過2%。

凱投宏觀(Capital Economics)副首席市場經濟學家Jonas Goltermann表示，在其他條件相同的情況下，美國的關稅政策將導致美元升值，與美國貿易聯繫密切的經濟體，其貨幣將出現大幅度調整。

巴克萊亞洲外匯和新興市場宏觀策略主管Mitul Kotecha大膽預測，假如美國對所有中國商品徵收60%的關稅，人民幣匯率需要升至8.42美元的水平，才能充分應對。

鑑於人民幣貶值可能加劇資本外流，對金融市場造成衝擊，因此中國不希望人民幣貶值過快。BMI 首席經濟學家Cedric Chehab表示，在岸人民幣(CNY)兌美元匯率已經接近當局一直試圖捍衛的7.3水平，突破這一水平將增加中國金融市場的波動性，相信人民銀行希望避免觸及此水平。

【人民幣兌美元匯率預測】

機構●2024年底 ●2025 年底

瑞銀集團●7.30●7.60

法國巴黎銀行●-●7.70

巴克萊銀行●7.25●7.50

摩根大通●7.30●7.50

BMI●7.30●7.60

法國興業銀行●-●7.10

摩根士丹利●7.30●7.60

高盛●7.25●7.50

麥格理集團●7.25●7.38

凱投宏觀●7.30●8.00

野村●-●7.50

ING●7.20●7.30

牛津經濟研究院●-●7.40

註：外媒綜合主要投資銀行及研究機構數據