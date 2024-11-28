置地上海西岸中環總投資額80億美元　為歷來最大單項投資

置地公司公布上海西岸金融城項目的全新品牌「西岸中環」(Westbund Central)，項目為集團有史以來最大的單項投資，總投資額達80億美元，涉及總樓面面積達110萬方米。

是次西岸中環納入「置地中環」系列，鞏固此大型項目作為核心級城市發展項目的定位，使其與集團位於香港和新加坡的商用物業項目並肩發展。繼本港置地廣場後，西岸中環成為集團在中國市場中，另一旗艦項目，反映集團專注於亞洲主要城市開發綜合商用物業的新策略。

置地公司行政總裁史米高表示，西岸中環是集團在內地開發住宅、寫字樓、酒店和零售空間逾27年歷程的最新篇章。該集團執行董事及首席商用物業官江璣若指，該品牌將成為「置地中環」系列世界級商用物業中的重要組成部分，該系列將覆蓋中國與亞洲的主要城市。西岸中環將重新塑造上海的城市零售、辦公和酒店體驗，為無數本地居民和遊客帶來全新的城市生活體驗。

西岸中環項目目前開發進度良好。知名建築師Thomas Heatherwick設計的公共藝術中心「西岸漩心」(Westbund Orbit)於今年3月揭幕，至今已成功舉辦超過20場頂尖時尚、藝術與音樂活動及會議，當中超過70%是首次於中國亮相，包括知名國際藝術家的表演及不同類型展覽。

此外，西岸中環匯(The Central Residences West Bund)第一期發展項目(包括A座及B座)已經完工，183套公寓中的超過97%已租出，另外809套單位預計將於2025年初推出市場。另外，由文華東方酒店集團營運的300套服務式公寓將於2028年推出，屆時置地集團在西岸中環項目內將持有約1,200套高端出租公寓單位。除服務式公寓外，該品牌亦將設兩座文華東方品牌酒店，使西岸中環成為全球唯一一個擁有3家文華東方酒店物業的項目。

西岸中環的部分零售空間已於2024年開幕，毗鄰西岸中環匯A、B座，總樓面面積達1萬方米，整體設計專注於為城市提供休憩空間。未來，項目將打造匯聚奢侈品牌旗艦地標的濱水品牌之家集群以及長達1.2公里、薈萃超過600個品牌的亞洲首個地標級風尚大道。此外，美食地標上海濱江珍饈長廊將設有超過180間餐飲食肆。至於，該品牌系列物業，於內地的總投資額達約115億美元(折合約830億元人民幣)，總建築樓面面積約300萬方米。