SOLACE設6座獨立屋均連裝修　將採招標形式發售

由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目SOLACE，積極作軟銷，周四(28日)率先開放其中一座獨立屋予傳媒參觀。該公司地產部總監陳玉成表示，項目位處傳統豪宅區，採以招標形式發售，價錢不會太進取。

他續指，項目提供6座獨立屋，實用面積介乎2,496至2,787方呎，已屆現樓，均連裝修出售，部分更連家具。同時，每座獨立屋為獨立地段，享獨立名字。其中最新曝光的特色戶名為「The Manor」，實用面積2,784方呎，採四房設計，外連1,593方呎花園，249方呎平台及808方呎天台。

他對豪宅前景看高一線，並指出今年至今暫錄得94宗逾億元的一手豪宅成交，涉及總成交金額為229億元。施政報告各項措施均對樓市帶來正面影響，配合中央「組合拳」及一系列提振經濟措施支持，加上減息及人口政策帶來的需求，刺激豪宅交投轉趨活躍，預料逾億元的一手豪宅交投將持續向上，全年成交金額可達280億元。

該公司旗下位於油麻地的德昌里項目，有望明年年底進行軟銷，在於2026年第一季至第二季推售。該盤提供80至100伙，提供開放式及一房單位，主打一房單位，單位面積約300方呎。預料項目將於2027年年底落成，總投資額約6億元。集團對於未來樓市感到樂觀 。