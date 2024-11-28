法巴：美若向華加徵6成關稅　將累華經濟增長降2個百分點

法國巴黎資產管理亞太區高級市場策略師羅念慈直言，新一屆美國政府勢必向中國加徵關稅。在最壞情況下，關稅提升至60%，將拖累中國國內生產總值(GDP)增長減少兩個百分點，即由現時約5%放緩至3%。

不過，他認為，這情況發生的機會極微，因為不少的候任總統特朗普內閣成員，在中國內地擁有生意，其自身利期與中國有關連，如果關稅幅度過高，或引起內關成員反對。

他又預測，關稅1年後，中國將短期出現通脹，但物價上升會減少私人消費開支，中長期將演變為通縮，並促使中國政府採取更進取的寬鬆政策，以應對加徵關稅帶來的負面影響，特別是過去2年應對通縮的寬鬆政策力度不足。

羅念慈指，若關稅過重，不排除會觸發各國「貨幣戰」，特別是中國。由於將自身國家貨幣貶值，是應對關稅影響的最直接及最簡單的手段，預期美元兌離岸人民幣於未來12個月貶至7.6，較現水平有5%至6%下行空間。

在2018至2019年，即美國首次對華加徵關稅的時期，人民幣兩年內累計下跌14%，平均每年走低7%。

另外，羅念慈估計，受關稅影響，美國或推遲減息，並導致減息次數變少。