銀主急出貨　新都城兩房1個月劈價30萬　呎價守1.2萬元

銀主急出貨，劈價沽藍籌盤，將軍澳新都城兩房同類單位，放盤約1個月，減價30萬元，以530萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，柴灣富城閣高層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，9月放盤叫價420萬元，議價後以372萬元沽出，累減48萬元或約11%，呎價約8,017元，新買家為同區用家。

●利嘉閣張嘉榮稱，西半山嘉景臺高層C室，實用面積約651方呎，套三房間隔，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，單位叫價1,150萬元放售，最終以998萬元成交，略低於市價，呎價約15,330元。

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九龍區

●香港置業陳子麟指，九龍灣麗晶花園2座低層E室，實用面積約540方呎，三房間隔，望街景，已補價自由市場叫價520萬元，放盤約1個月後，吸引區內客洽詢，議價後以約505萬元成交，呎價約9,352元。

●美聯徐廣森表示，九龍灣德福花園F座中層12室，實用面積約517方呎，兩房間隔，本月初叫價550萬元，近日獲區內投資客洽詢，打算承接單位作投資之用，終議價22萬元，以528萬元易手，呎價約10,213元。

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新界區

●美聯黃少明稱，將軍澳新都城2座低層A室銀主盤，實用面積約420方呎，兩房間隔，叫價560萬元放盤約1個月，近期獲買家洽詢，議價後以530萬元購入自住，呎價約12,619元。

●利嘉閣溫錦駒指，將軍澳中心11座高層G室，實用面積約436方呎，兩房間隔，新買家買入用作投資，單位叫價650萬元，議價後以609萬元成交，呎價約13,968元，原業主於2014年以約433.8萬元購入。

●中原關偉豪表示，將軍澳日出康城晉海2B座中高層B室，實用面積約623方呎，三房間隔，望內園向海景，以826.8萬元易手，呎價約13,271元，原業主於2017年10月以約978.77萬元購入，持貨約7年帳面需蝕讓151.97萬元，貶值約16%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山11月暫錄約100宗二手買賣，馬鞍山中心最新錄1座中層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價約425萬元。議價後以410萬元易手，呎價約10,933元，新買家為上車客。

●中原鍾志聰表示，大圍11月錄約51宗二手買賣，名城2座南翼低層D室，實用面積約739方呎，套三房間隔，叫價約1,150萬元，議價後以1,086萬元承接，呎價約14,696元，新買家為換樓客，原業主持貨約5年，帳面僅獲利約9.2萬元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍薈蕎2翼低層C3室，實用面積約399方呎，一房連儲物室間隔，望山景，以432萬元沽出，呎價約10,827元，原業主於2018年5月以741萬元購入，持貨約6年帳面虧蝕309萬元，期內跌價約42%。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田愉景花園C座低層5室，實用面積約545方呎，三房間隔，望園景，放盤約兩星期，叫價650萬元，以605萬元沽出，減幅約7%，呎價約11,101元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田碧濤花園2期富臨閣頂層戶，實用面積約842方呎，套三間隔，望河景，單位放盤約1年，叫價980萬元，減價195萬元，減幅約19.9%，終獲買家以785萬元承接，呎價約9,323元，原業主於2018年10月購入，約6年帳面虧蝕103萬元。

●中原黎宗文稱，大圍及沙田11月暫錄近100宗二手買賣，按月回落約1成，沙田中心海寧大廈低層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約428萬元，9月減至405萬元，議價後以385萬元獲承接，呎價約12,419元，原業主持貨約7個月，帳面蝕約9萬元，貶值約2.3%。

●美聯黃國清指，大埔倚龍山莊第6號A室單位，實用面積約801方呎，三房設計，叫價820萬元連車位放售，買家區內分支家庭，心儀屋苑環境清靜，且單位東南朝向，故議價後以765萬元易手，實用呎價約9,551元。

●美聯吳偉文表示，上水皇府山1座低層B室，實用面積約490方呎，兩房設計，早前以450萬元放售，新買家區內首置客，議價後以418萬元承接，呎價約8,531元，原業主2019年以520萬元購入，持貨約5年帳面蝕102萬元，貶值近兩成。

●利嘉閣鄧啟林稱，元朗錦田北PARK YOHO Napoli第23A座高層B室，實用面積約496方呎，兩房設計，望山景，新買家為外區客，計劃購入物業自住，以495萬元承接，呎價約9,980元，原業主在2019年以約829.3萬元一手買入，帳面蝕334.2萬元，貶值約40%。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊美湖居8座高層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，單位剛完成翻新工程，可即買即住，區內買家獲父母資助首期置業，決定以410萬元購入上址作自用，呎價約9,297元。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門翠峰小築1座中層B室，實用面積約825方呎，套三房連儲物室間隔，叫價680萬元，放盤約1個月，最終獲區內用家洽購，以609.68萬元連車位承接，減幅約10.3%，呎價約7,390元。

●中原徐偉業表示，荃灣荃錦中心2座高層G室，實用面積約324方呎，兩房間隔，享山景，有裝修，上月叫價480萬元，減價15萬元，以465萬元沽出，呎價約14,352元，原業主於2014年9月以420萬元買入，帳面獲利45萬元。

●中原李建華稱，荃灣柏傲灣1B座高層C室，實用面積約645方呎，三房間隔，享海景，連租約叫價1,200萬元放售，日前見中層同類型單位以970萬元沽出，叫價調整至990萬元，終再減17萬元，以973萬元獲承接，呎價約15,085元。

●中原丘漢偉指，荃灣萬景峯1座極高層A室，實用面積約1,025方呎，套四房間隔，望海景，屬屋苑樓王，單位原先只放租，因屬樓王質素，加上極高層，吸引區內業主垂青，出價2,098萬元洽購，經過數天後，呎價約20,468元，約5年帳面獲利18萬元。

●美聯姚偉明表示，荃灣西海之戀3B座高層D室，實用面積約530方呎，兩房設計，3個月前叫價958萬元放售，獲區內租客「租轉買」洽購，議價後以938萬元承接自用，呎價約17,698元，原業主2017年以948萬元購入，持貨約7年帳面蝕10萬元。

●利嘉閣周志榮稱，青衣盈翠半島2期10座中層C室，實用面積約671方呎，套三房間隔，望海景，附帶裝修，可即買即住，以1,045萬元成交，呎價約15,574元。

●中原吳家威指，東涌藍天海岸1座高層B室，實用面積約911方呎，套三房連儲物房間隔，享機場永久海景，吸引投資者垂青承接，單位叫價1,030萬元，減價37萬元，以993萬元成交，呎價約10,900元，預計租金回報約3.6厘。

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