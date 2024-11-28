馬頭角現樓項目洋房單位連雙車位 以逾1.5億售出
2024年11月28日 22:07
東網電視更多新聞短片
月內一手豪宅交投遞增，已錄得至少16宗逾1億元以上的買賣，馬頭角現樓項目首錄承接，洋房單位連雙車位以逾1.5億元售出，買家可獲「貴族俱樂部」的會籍提名權。
●何文田太子道西233號開標連沽6伙 吸金逾1.65億
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周四(28日)首度開標，以招標形式售出6伙，套現逾1.65億元，平均每伙成交金額逾2,760萬元。上述6伙實用面積1,038方呎及1,039方呎，全屬千呎向南四房雙套間隔，成交價由2,405萬至2,946.9萬元，呎價約23,147至28,390元。部分單位附連1個車位成交。
●馬頭角嘉琳洋房單位連雙車位成交價逾1.5億元
嘉華國際(00173)發展的馬頭角嘉林邊道2號項目嘉琳，於周四(28日)首錄成交，通過招標售出庭院洋房單位A，連雙車位成交價1.515億元。單位實用面積4,578方呎，採五房五套間隔，另外連天台及庭院，呎價約33,093元。物業成交期為550日，買家可享先住後付優惠，及可獲免費提供九龍仔業主會普通會籍的1名被提名權。
●赤柱SOLACE連家具獨立屋曝光
由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目SOLACE，周四(28日)開放其中1座特色戶「The Manor」予傳媒參觀，實用面積實用面積2784方呎，採四房設計，外連1,593方呎花園，249方呎平台及808方呎天台。該公司地產部總監陳玉成表示，項目採以招標形式發售，價錢不會太進取。
●中半山帝景園三房成交價約4,860萬
市場消息指，新鴻基地產(00016)發展的中半山帝景園，周四(28日)售出3座6樓B室， 實用面積約1,522方呎，三房間隔，成交價約4,860萬元，呎價約31,932元。
●啟德THE HENLEY II三房呎售約34,122元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，周四(28日)招標售出三房單位，為1座29樓A室，實用面積888方呎，設有開放式廚房，附連工作間，成交價3,030萬元，呎價約34,122元。
●啟德DOUBLE COAST I一房成交價560萬元
由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(28日)錄得第3座22樓L室的成交，單位實用面積320方呎，一房連開放式廚房間隔，成交價560.1萬元，呎價約17,503元。
●大埔白石角朗濤特色戶3,015萬元重新沽出
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，周四(28日)重新售出第3座地下B室，為實用面積1,283方呎的三房間隔，外連697方呎花園，最新招標成交價3,015萬元，呎價約23,500元。資料顯示，上述單位曾於去年5月以3,115萬元售出，惟交易於上周五(22日)終止，最新做價較去年低約3%。
●元朗洪水橋滙都II 6日累售64伙
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都II，自開售後6日內售出64伙，套現逾2.6億元。集團執行董事關堡林表示，該期將於周六(30日)再推售90伙。而同系列的滙都I亦續錄承接，周四(28日)售出2座2樓B02室，實用面積445方呎，屬兩房間隔，以465.75萬元成交，呎價約10,466元。兩期項目於本月累計售出105伙。
●何文田名鑽兩房售937萬元
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周四(28日)以937.8萬元售出8樓E室，為實用面積448方呎，，屬兩房間隔，呎價約20,933元。