馬頭角現樓項目洋房單位連雙車位　以逾1.5億售出

月內一手豪宅交投遞增，已錄得至少16宗逾1億元以上的買賣，馬頭角現樓項目首錄承接，洋房單位連雙車位以逾1.5億元售出，買家可獲「貴族俱樂部」的會籍提名權。

●何文田太子道西233號開標連沽6伙 吸金逾1.65億

●馬頭角嘉琳洋房單位連雙車位成交價逾1.5億元

●赤柱SOLACE連家具獨立屋曝光

由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目SOLACE，周四(28日)開放其中1座特色戶「The Manor」予傳媒參觀，實用面積實用面積2784方呎，採四房設計，外連1,593方呎花園，249方呎平台及808方呎天台。該公司地產部總監陳玉成表示，項目採以招標形式發售，價錢不會太進取。

●中半山帝景園三房成交價約4,860萬

●啟德THE HENLEY II三房呎售約34,122元

●啟德DOUBLE COAST I一房成交價560萬元

由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(28日)錄得第3座22樓L室的成交，單位實用面積320方呎，一房連開放式廚房間隔，成交價560.1萬元，呎價約17,503元。

●大埔白石角朗濤特色戶3,015萬元重新沽出

●元朗洪水橋滙都II 6日累售64伙

●何文田名鑽兩房售937萬元

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周四(28日)以937.8萬元售出8樓E室，為實用面積448方呎，，屬兩房間隔，呎價約20,933元。