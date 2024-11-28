時裝設計師協會辦時裝表演　締造時裝藝術國際盛事

始創於1984年的香港時裝設計師協會(協會)，日前在香港特別行政區文創產業發展處資助下，圓滿舉行一連三場《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》時裝表演，成為協會成立40周年之重要里程碑。是次展演將國際高訂時裝藝術的最高水平作指標，以中環全新地標The Henderson為舞台，借270度維港景致作背景，邀請四位分別來自不同國家、地域的高訂服裝設計師提供作品參與展演，締造時裝藝術與香港城景交織而成的國際盛事。

香港時裝設計師協會在文創產業發展處資助下，引入嶄新元素，創建《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》等具開創性的時裝活動，作為首屆「香港時裝薈」的主打項目。「香港時裝薈」是一個促進香港發展成為中外文化藝術交流中心的重要平台，而《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》時裝表演當日就網羅逾百名人、明星參與其中，包括莫文蔚、Angelababy、王浩信、國際名模Coco Rocha、周汶錡、琦琦、馬詩慧、陳嘉容、高軍、AnaR.、譚旻萱、許恩怡、陳瀅、曾比特、汪詩詩、張王幼倫、張詩賢、謝玲玲、鄧愛嘉及翁嘉穗等，來自不同地域、界別的名人共同在維港早午晚不同色彩下，見證這場國際高訂時裝設計盛事，各界迴響、反應熱烈，為協會未來持續以創新突破方式推動業界發展，注入全新動力，並繼續與文創產業發展處緊密合作，積極支持發展「香港時裝薈」等文創盛事項目，推動新的時尚活動，共同拓展香港成為亞洲時裝設計中心。

又如藍圖發展方向4提出完善文藝創意產業生態圈，香港時裝設計師協會十分重視培育年輕一代的時裝設計師以及推廣跨地域機遇。早前在文化體育及旅遊局的領導下，香港與「上海時裝周」建立了戰略夥伴關係，進一步加強港滬時尚產業合作的機會，助業界開拓內地和國際市場，同時以時裝為題弘揚中華文化及促進中外文化交流。此外，協會亦籌辦時裝創意行業大師證書特訓班(Fashion Atelier Certificate Programme)，旨在藉國際大師教授高質量實用技術，提升和培育現有及未來的時裝業人才，透過不同形式的企劃，實踐香港特別行政區政府對香港時裝設計行業未來展的願景。

香港時裝設計師協會主辦、文創產業發展處資助《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。