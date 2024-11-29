陸秉鈞：英偉達績後股價罕見停擺　是危是機？

承接上一期的分析，這次以「下集」形式繼續為大家分析英偉達(NVDA.US)。由於筆者本周外遊，執筆時間為上周五(11月22號)。

公司過去業績驚喜不斷，這次也不例外，仍然能夠優於市場預期，然而，自上一次開始，市場的期盼始乎愈來愈高，上一次業績指引沒有超出市場預期的上限後，股價接連下跌，這次公告後首天，股價於盤前也曾經明顯低走，但當天卻出現異常波動，股價一度跌近140美元，然後又刷新歷史高位，一度高見152.9美元，當天收盤最終為146.67美元，微升不足1%；業績首天，以收盤計，變化居然這麼小，幾近停擺，也是過去十幾個季度罕見的。

筆者注意到，當天的走勢雖然不改以往的波動，但較以往的單邊行情不一樣，這次是升與跌(相對昨收價)都曾出現，這顯示影響股價的大額資金對英偉達的業績解讀存在分歧。

筆者於上周四業績後的講座分析業績表現，當時引述管理層說，上一季度沒有發貨任何Blackwell系統，而本季的Blackwell發貨價值為數十億美元。這本來是一件好事情，因為引頸以待的升級晶片銷售正式展開了。

但是，管理層同時指出，隨着Blackwell的增產，毛利率將暫時降至70%區間的低端——可能在71-72.5%左右。儘管70%以上仍然是極其「暴利」，但大家不得不開始關注，是否市場對價格變得敏感起來，暗示需求開始轉弱，或者是公司的成本開始上漲的這些疑問。當然，公司也補充，他們預計會迅速恢復到70至80%中間左右，但這個筆者會認為市場對這個說法有保留，主要是不確定因素高。

另外，公司對第四季度的指引也較保守。筆者於上周講座中提及，本次業績的關注點，不在總收入按年增長，而是按季增長，只要能夠保持超過10%的增長，增長動力仍然強勁。最終公司第三季度按季增長17%，遠超市場和筆者預期。而公司每次對下一季度的指引也保持雙位數的增長，但在第四季度blackwell 開始大批量發貨的前提下，本次的預測指引為375億美元，只比第三季增長6.8%，動力反而減少！筆者認為，此動力減少是不可避免，畢竟基數已經放大，筆者反而覺得，管理層的保守，制限了市場樂觀的想像空間，才是股價在大好業績公布首天後陷於停滯的另一個主因。

目前市場對AI 發展前景和增長動力仍然樂觀，對英偉達(NVDA.US)未來數季的增長動力也是較為樂觀(按季增長能夠持續正數)，而它的競爭對手在生成式AI晶片這業務仍然可以用「繼續一沉不起」來形容英偉達的優勢。但儘管大環境仍然支持，英偉達的增長動力開始放緩、毛利率開始受壓等的負面因素的影響也逐漸浮現，在目前股價相當於分拆前的1400美元來說，的確是讓英偉達較難於今年餘下時間出現像年初的裂口上漲的走勢。

但筆者認為，英偉達股價於第三季明顯落後，加上未來幾季仍然能保持增長，而且在缺乏對手威脅的情況下，英偉達的前景仍然樂觀，股價仍能支持較高的估值。若果美股特別是半導體股沒有出現更明顯的調整，甚至穩步上升，那麼英偉達在未來幾個月持續創下新高的機會仍然是樂觀的。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)