螞蟻銀行(香港)推出投資服務

螞蟻銀行(香港)(Ant Bank)推出投資服務，投資者可透過支付平台AlipayHK進入「螞蟻銀行」小程式，投資基金產品。螞蟻銀行(香港)行政總裁梁妍勛預告，近期會陸續在AlipayHK上，推出更多普惠金融理財產品，客戶將可在AlipayHK的理財專區，進入Ant Bank小程式快速進行認購和查閱交易等，期望能夠幫助更多客戶，以簡單輕鬆的方式實現理財目標。

AlipayHK行政總裁李詠詩指，是次AlipayHK與Ant Bank再次聯手，應用科技將Ant Bank基金投資服務，透過小程式方式嵌入電子錢包，「開創指尖金融理財新時代」。隨着Ant Bank獲得投資及保險代理牌照，相信透過此合作模式，將為AlipayHK超過420萬活躍用戶帶來更豐富的理財體驗。

螞蟻銀行指，開立投資戶口最快1分鐘，所有基金產品均透過與安聯投資(Allianz Global Investors)、摩根資產管理(JP Morgan Asset Management)、華夏基金(香港)及廣發國際等基金公司合作，認購可低至1元，令更多客戶能以更低門檻加入到理財行列。

Ant Bank同時宣布，已獲香港證監會證券交易牌照(俗稱「一號牌」)，及香港保險業監管局發出的「保險代理機構牌照」。