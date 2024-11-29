海逸國際酒店集團連續兩年　榮獲亞太區旅遊名人堂獎

【特約報道】長江實業集團的成員海逸國際酒店集團宣布，在9月28日於泰國曼谷舉行的第33屆TTG年度旅遊頒獎典禮暨晚宴上，連續第二年獲得TTG旅遊名人堂獎。集團自2010年起已連續10年榮獲最佳本地連鎖酒店獎，創下佳績。

TTG旅遊名人堂始於2002年，旨在表彰亞太區傑出的旅遊組織，以及在旅遊服務領域的卓越地位。對永續發展的承諾作為集團永續發展策略的一部分，海逸酒店集團致力於將環境、社會和政府政策融入其酒店營運和整體供應鏈中。旨在為客戶創造更綠色環保的酒店體驗，並符合集團對永續發展的承諾。

海逸國際酒店集團董事高寶珍表示，集團向多年給予支持的合作夥伴和客戶表示誠摯的謝意。合作夥伴和客戶期望集團將永續發展推廣到酒店的營運中，集團將致力實現這一目標。集團會繼續投放資源，透過設置自助入住登記設施，增強客戶由預訂房間到入住酒店的簡捷體驗。並會繼續為客人提供卓越服務和推動永續發展的承諾。

海逸國際酒店集團是亞洲酒店業的重要成員，在香港及上海共管理13間酒店，提供豪華、舒適、優雅及經濟實惠的住宿體驗。