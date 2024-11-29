東京通脹升溫　日圓兌每美元突破150　兌港元升至5.17算

日本東京11月扣除生鮮食品的核心消費物價指數(CPI)按年上升2.2%，升幅超過10月的1.8%，並高於預期的2%。在食品價格推動下，整體通脹率加速上升至2.6%，情況引發市場對日本央行12月加息的猜測。數據公布後，日圓兌每美元持續走高，升至逾一個月高位，曾升穿150，見149.85，最新報150.28，每百日圓兌5.17港元。

東京CPI數據通常被視為日本通脹趨勢的領先指標，並是日本央行12月加息前最後一份通脹報告。日本央行行長植田和男曾多次表示，如果經濟表現符合央行預期，就會提高利率。本月以來，市場對日本央行加息的預期上升約一倍。在7月意外加息後，市場一直有傳聞指日本央行繼續加息。隔夜掉期指數預計，日央行12月加息及美國聯儲局減息的機會均超過60%。

推動日圓近期大升的原因主要有兩方面，首先是投資者預期美日之間利差將收窄。11月聯儲局會議紀錄顯示，下月可能會繼續減息。植田和男也稱，如果經濟及物價預期得以實現，就會繼續加息。如果12月聯儲局減息與日央行加息同時出現，美日之間的利差將會再次縮小，進而使日圓回升。

其次，美國候任總統特朗普又提出關於加徵關稅，可能使日本出口商受益。日圓在某程度上也被視為安全資產，在避險情緒作用下，投資者賣出美元買入日圓，也帶動日圓匯率回升。

業內人士指，日圓已經處於「跌不動」的局面。他們認為，日本政府及日央行有能力干預市場，防止日圓進一步貶值，因此日圓升值的可能性逐漸增加。