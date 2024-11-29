法國雷諾據報向內地偷師 學快速生產電動車 上海招兵200人
2024年11月29日 11:20
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比亞迪股份(01211)董事長王傳福早前才表示：「燃油車時代我們拆外國的車，學習他們造車的技術，到新能源車時代反過來，中國品牌的車被外國人拆開，他們想找到中國新能源汽車快速崛起的秘密。」最新就有指法國車廠雷諾(Renault)正轉向中國獲取新技術，學習如何更快地生產電動車。
外媒報道，雷諾已在上海聘用約200人，主要是硬件工程師，致力開發售價不到2萬歐元(約16.46萬港元)的電動車Twingo，公司又計劃招聘軟件工程師。
雷諾首席採購、夥伴關係與公共事務官Francois Provost表示，公司在中國學習，把這些知識融入自己在法國的團隊。Provos指，與歐洲供應商合作非常密切，但歐洲供應商往往專注於利潤率更高、附加值更高的零組件，有時缺少一些基礎零組件。反而，在中國卻可以找到這些更簡單、高質量的零組件。
雷諾計劃把在中國學到的經驗，應用於本土市場。Provost稱正迎頭趕上，正更快地獲得技術。他指，到2026年，公司的競爭力，不論在軟件、還是電池方面，將趕上在歐洲本土建廠的中國製造商。