10月蝕讓沽樓宗數按月飆逾5成　持貨兩年或以下損手更急漲至...

本港銀行減息後，樓市仍未見起色，二手業主加快「跳船」，不少都屬蝕錢離場。10月全月出現至少374宗低於購入價的住宅轉讓個案，為今年3月後最多，按月大增約57.8%，期內持貨約兩年或以下損手成交，按月更勁升約1.9倍。

二手交投淡靜，蝕讓宗數持續攀升。東網綜合市場資料顯示，9月錄至少237宗帳面跌價成交，上月再增加137宗，期內蒸發樓價金額逾8億港元。撤辣後有更多持貨不足3年的業主「斬纜」，10月錄至少29宗持貨約兩年或以下、帳面低於購入價的轉讓，較9月錄至少10宗明顯增多，當中主要為新界區住宅。

樓價繼續尋底，10月跌價成交中，蝕幅明顯擴大，期內佔11.5%的成交，貶值幅度達30%或以上，其中北區高爾夫．御苑7座中層B室，成交價380萬元，約6年帳面跌價約45.8%，屯門御半山II一個2B座高層單位，成交價僅340萬元，原業主持貨約4年，帳蝕248萬元，貶幅逾42%。

分區方面，將軍澳屋苑繼續重災，10月錄至少70宗蝕讓，佔同期整區二手成交逾20%，當中不少為日出康城單位。

元朗二手市場都錄至少43宗，佔全區整體成交比例約40%。屯門亦錄43宗同類跌價個案，佔整體成交比例近36%。