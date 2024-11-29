代理樓價指數按升0.54%　主要受惠月初港銀減息

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.56點，按周升0.54%，是11月8日美國聯儲局及本港主要銀行宣佈減息0.25厘當周的市況。

CCL上周跌今周升，走勢反覆。雖然11月第二次減息，但市場擔憂特朗普上台後加劇中美緊張關係，好淡消息交錯，二手樓市拉鋸未變，短期樓價呈反覆爭持格局，展望CCL將於136點到140點之間窄幅徘徊。CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近8周六升二跌，累升1.99%。

CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌5.88%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.58%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.12%。11月26日啟德維港‧雙鑽首輪價單推售32伙，11月30日元朗洪水橋滙都II次輪推售90伙，對本地二手樓價的影響將於12月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.96點，按周升0.47%。CCL(中小型單位)報137.65點，按周升0.50%。CCL(大型單位)報143.06點，按周升0.74%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)，分別處於2016年9月中、9月底及2017年1月中水平。

四區樓價，今周三升一跌，上周三跌一升。港島CCL_Mass報139.37點，按周升1.57%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報151.19點，按周升1.41%。新界西CCL_Mass報129.06點，按周升0.51%，連升4周共3.42%。九龍CCL_Mass報133.78點，按周跌0.81%，連跌4周共1.85%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、8月底、12月中及2017年1月底水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)跌6.67%，新界西跌6.48%，新界東累跌6.27%，CCL跌5.88%，CCL(中小型單位)跌5.71%，CCL Mass跌5.66%，九龍跌5.64%，港島跌4.32%。