馬紹祥辭任新世界行政總裁　黃少媚接任　股份下周一復牌

新世界集團宣布，現任新世界發展有限公司執行董事兼新世界中國地產有限公司行政總裁黃少媚獲委任為新世界發展行政總裁，並繼續擔任現職務，全面負責集團在香港與內地的業務，向新世界集團主席鄭家純匯報。另外，集團公布董事會成員新任命，委任何智恒和劉富強為執行董事。

黃少媚將由管理團隊中特定領域的專業人員支援，就集團的香港和內地業務分別成立一個營運委員會，以維護業務營運及將管理方向制定為可執行之計劃。營運委員會將向她直接匯報。馬紹祥由即日起因個人原因辭任新世界發展執行董事兼行政總裁職務。彼亦已不再擔任執行委員會成員以及可持續發展委員會主席及成員。薛南海則已獲委任為可持續發展委員會主席。

黃少媚具內地經驗 利接掌CEO

黃少媚擁有超過20年房地產經驗，加入新世界集團之前，曾於國際顧問公司擔任高級職位，亦曾於香港一家上市公司擔任華南地區董事總經理，負責在華南地區的所有地產發展業務，具有豐富的房地產開發及管理經驗。2015年10月，她加入新世界中國出任副行政總裁，於2020年2月擢升為行政總裁，並於同年5月出任新世界發展有限公司執行董事。

加入新世界以來，黃少媚帶領團隊在促進設計施工進度與質量、提升企業品牌形象、加大銷售與租務力度，增強企業管治水平等方面作出卓越貢獻。她通過專注部分一線大城市核心地段的核心資產，積極為集團補充優質土地儲備，令業績持續增長，為未來集團長期可持續發展提供保障。

新世界集團主席鄭家純表示，在檢視集團的發展方向後，瞭解到集團發展需要適時作階段性改變，而行政總裁的角色也需要作出調整。十分高興覓得更適合的人選，黃少媚也接受邀請，擔此重任。憑藉她過往豐富的地產及企業管理經驗，以及協助集團在香港與內地地產開發及投資管理的卓越成就，期待她在集團未來的管理發展及協同效應上發揮更重要的作用。何智恒和劉富強在不同領域具備專業知識和豐富經驗，定能為集團的未來持續發展帶來重大貢獻。在此，很欣慰她接任行政總裁，以及何智恒和劉富強加入董事會。

應公司要求，公司股份及由公司全資附屬公司發行，並由公司擔保的新世界發展債券於周五下午2時32分起在聯交所暫停買賣，以待刊發公告。公司已向聯交所申請恢復公司股份及新世界發展債券買賣，由2024年12月2日上午9時正起生效。