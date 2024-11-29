港交所副行政總裁姚嘉仁年底退休　劉碧茵出任首席營運總監

姚嘉仁將同時退任香港聯交所及香港期貨交易所的行政總裁，而劉碧茵將會接任，並已獲香港證監會批准。

姚氏表示，能夠為港交所和香港資本市場服務是他的莫大榮幸。過去幾年，在大家的共同努力下，港交所推出多項重要的市場完善措施，大大提升香港國際金融中心的競爭力。

港交所行政總裁陳翊庭表示，姚嘉仁一直是香港交易所領導團隊的重要成員，任內為集團作出了許多貢獻，提升了香港市場的韌性和吸引力。自2019年4月加入香港交易所以來，姚嘉仁領導落實了多項重要的市場基礎設施優化措施，包括推動互聯互通擴容、ETF(交易所買賣基金)改革、衍生產品假期交易、港幣-人民幣雙櫃台模式，以及近期成功實施的惡劣天氣下正常交易安排。同時致力推動產品生態圈的多元化發展，提升香港市場的深度和廣度。

她又感謝姚嘉仁過去幾年對集團的貢獻，為港交所提供許多寶貴建議。自己非常珍視與他的友誼，又尊重他退休的決定，預祝他退休生活愉快。

徐亮將負責管理集團的香港市場營運，包括交易、交易後業務和市場監察職能，以確保香港市場持續穩健和高效地運作。

港交所同時宣布，新設立平台及市場結構發展部門，由現任市場聯席主管蘇盈盈明年1月起出任部門主管，並向集團首席資訊總監梁松光匯報。蘇氏會繼續領導市場業務部，直至任命新的市場主管，屆時將另行公布。

平台及市場結構發展部門專注於發展集團的創新平台和相關業務，進一步提升市場的多元化和效率，團隊將負責現有的和未來的新興業務領域項目，滿足集團未來在市場結構發展方面的需求。

陳翊庭表示，有關任命體現了港交所與時俱進的堅定決心，將繼續推動業務創新，滿足投資者不斷變化的需求，維持金融市場的穩健、韌性和活力。同時相信，他們在金融服務領域的豐富營運和項目管理經驗，將有助於交易進一步鞏固作為全球領先交易所的地位。