金管局：上月認可機構港元存款總額升0.4%

香港金融管理局公布，認可機構的存款總額在2024年10月份沒有明顯變動，其中港元存款上升0.4%，外幣存款則下跌0.3%。由年初截至10月底計，存款總額及港元存款分別上升5.8%及2.8%。香港人民幣存款在10月份下跌5.8%，於10月底為9,578億元人民幣， 主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為 12,180億元人民幣，而9月份為12,672億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

10月份貸款與墊款總額下跌1.1%，由年初截至10月底計下跌3.2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在10月份均下跌1.1%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由9月底的78.4%，下跌至10月底的77.5%。

10月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.3%，與去年同期比較均上升3.7%。10月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.2%，與去年同期比較上升3.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於10月份均上升0.2%，與去年同期比較，M2及M3均上升8.6%。

當局提醒，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。