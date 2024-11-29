華潤X科技園公司「衝出夢想」　助創科企業加速發展

香港科技園公司行政總裁黃克強（右二）、華潤集團助理總經理、華潤創業董事長、華潤科學技術研究院院長陳鷹（左二）、華潤創業副總裁支喆（左一）及香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤（右一）一同為「衝出夢想」- China Booster舉行啟動儀式。

【營業資訊】華潤集團(華潤)與香港科技園公司(科技園公司)合作，由華潤慈善基金捐贈1億港元，共同策劃「衝出夢想」計劃，培育創科人才。雙方宣布擴大支援範疇，啟動China Booster項目，充分發揮華潤在香港及內地的產業資源優勢，為全球創科公司深化香港及內地市場發展提供支援，量身打造加速方案，促進兩地創業生態的深度融合。

今年九月科技園公司首屆Global Booster Programme成績亮麗，五間創科企業於硅谷接受為期半年的嚴格培訓及嘗試開拓北美及海外市場，得到投資者及合作伙伴支持，達成新的發展里程。是次華潤與科技園公司共同策劃「衝出夢想」- China Booster項目，展開Global Booster Programme新篇章，推動高潛力的創科企業與本地及內地供應鏈建立合作關係，加速其產品市場化，以拓展香港、內地及至國際分銷業務。歡迎有興趣的企業報名，預期會評選六間具潛力的優秀企業加入，於明年展開為期六個月的計劃。

華潤集團助理總經理、華潤創業董事長、華潤科學技術研究院院長陳鷹表示：「『衝出夢想』- China Booster項目是我們與科技園公司共同策劃的一項重要活動，旨在充分發揮華潤的產業資源優勢，支持香港科學園內的高潛力初創企業順利進入國內外市場。我們希望通過這個平台，幫助香港的初創企業克服市場准入障礙，加速創新專案的落地和發展。」

香港科技園公司行政總裁黃克強表示︰「China Booster項目將能對接華潤在內地的資源，配合科技園公司一直為處於不同創業階段的初創提供的全面支援，定能協助他們把創新意念商品化，及發展至內地以至全球市場，並達至成功。」

「衝出夢想」- China Booster項目主要內容︰

配合國家發展大局，建設香港成為國際創新科技中心。透過由華潤支持的「衝出夢想」- China Booster將擴大對創科公司走入內地的發展及支援。華潤與科技園公司將向入選團隊收集需求和落戶意向，並根據團隊的業務特性和產業需求，量身打造內地加速方案。華潤將利用其豐富的資源，精準對接適合的內地城市和產業園區，提供多元化的資源與服務。

促進科技發展

計劃將促進香港初創與內地創業生態的深度融合，並重點支援多個科技範疇的創科企業，當中包括微電子、機械人、大消費、能源服務、大健康、科技與金融、及城市建設與運營等。

壯大創科生態圈人才庫

「衝出夢想」計劃同時支持創科人才發展，壯大創科生態圈人才庫。讓年輕人才在科學園園區公司工作獲取實踐經驗、參與培訓，啟發年輕人在創業和日後事業發展可以發揮更大創新的角色。同時緊密協同和整合與本地各大學的孵化資源，實現優勢互補與資源分享，共同推動創新專案的孵化與發展。