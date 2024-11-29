遠展：利息或復升 令港樓市復甦延後
2024年11月29日 17:22
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邱達昌（右二）
遠東發展(00035)上半財政年度虧損7.69億港元，除了因為較少物業收入入帳外，也因為利率高企，半年利息成本達約5億元所致。主席邱達昌表示，期望在未來18個月內減債60億元。「減到200億呢，我覺得我哋差唔多安全。」
他表示，減債主要靠應收未收帳目，及出售資產達致。據他介紹可出售資產包括旗下內地酒店、長租公寓等。另外管理層補充在英國和澳洲從事按揭借貸業務的公司BC Investment，也在可出售之列。
對於樓市，他表示，傳統上買樓收租的利潤率與按揭利率持平的話，樓市應該是見底的訊號，最近新樓宇銷售亦見這情況。然而他對未來減息步伐感到不確定，甚至有可能掉頭加息，都令未來一年樓價走勢難以預測。
他承認，近年在樓市下行之下，公司在這5年買下的地無論是啟德或上環地，都或會虧損，「啟德(柏蔚森)雖然目前做咗30幾億、40億生意，但唔怕醜講，賣一間蝕一間」。管理層補充，暫時都是發售低層單位，單價較低。
被問到公司的合作方新世界發展(00017)近期經常出現人事變動，會否影響彼此合作。邱達昌表示不會，「不論好或不好，鄭家和邱家都會同甘共苦。」尤其是大家在外國有很多合作項目，彼此互相信任。