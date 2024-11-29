遠展：利息或復升　令港樓市復甦延後

他表示，減債主要靠應收未收帳目，及出售資產達致。據他介紹可出售資產包括旗下內地酒店、長租公寓等。另外管理層補充在英國和澳洲從事按揭借貸業務的公司BC Investment，也在可出售之列。

對於樓市，他表示，傳統上買樓收租的利潤率與按揭利率持平的話，樓市應該是見底的訊號，最近新樓宇銷售亦見這情況。然而他對未來減息步伐感到不確定，甚至有可能掉頭加息，都令未來一年樓價走勢難以預測。

他承認，近年在樓市下行之下，公司在這5年買下的地無論是啟德或上環地，都或會虧損，「啟德(柏蔚森)雖然目前做咗30幾億、40億生意，但唔怕醜講，賣一間蝕一間」。管理層補充，暫時都是發售低層單位，單價較低。