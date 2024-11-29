上月選H按佔比89%　經絡曹德明：料H按續主導按揭市場

10月份新申請按揭貸款的宗數為7,289宗，較9月份大增46.5%；新取用按揭貸款金額及宗數分別錄得112.23億元及2,475宗，對比9月份的153.53億元及3,457，金額及宗數分別下跌26.9%及28.4%，宗數更創1997年有記錄以來月度新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，10月份新取用按揭數字低企，仍反映《施政報告》出台前的市況。自10月份《施政報告》推出多項放寬按揭措施後，市場觀望氣氛消除並加快用家及投資者入市步伐，部分推售的大型新盤成績理想，交投亦有所回穩，使新申請及新批出按揭數字有所回升，料新取用按揭數字將會谷底反彈。

10月份轉按貸款額及宗數分別錄得21.62億元及537宗，貸款額及宗數按月增21.2%及13.3%。曹德明認為，本港所有銀行下調最優惠利率，新造按揭息率即時回落，加上個別銀行重啟現金回贈，轉按套現誘因或稍有增加，使轉按數字有所回穩。

此外，10月份H按選用比例報89.2%，按月升0.6%；而P按的使用比例報3.6%，按月跌0.6%，而定息按揭計劃出現「0的突破」，報1.8%。曹指，早前3家大型銀行推出定息計劃，息率較現時市面普遍浮息按揭計劃低，可即時節省利息，使部分客戶選用。減息周期開展，H按設有封頂位，假若未來拆息回落時，H按可節省更多利息開支，料H按未來仍是主導市場的按揭計劃。