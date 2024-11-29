富瑞估華為Mate 70將沽清　惟並非因需求勁　真正原因可能係...

華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，富瑞預期Mate 70系列將售罄，原因是該公司在晶片生產遭遇供應瓶頸，而非需求強勁。

Mate 70系列在周二(26日)發布會當日獲得超過330萬次預約量，該預約毋須支付任何訂金。在發布會結束後一小時內，華為商城的Mate 70全系頁面狀態變為「暫時缺貨」。

富瑞報告指，由於華為沒有提供任何晶片規格的數據，而且並未討論晶片製程，只能通過後續第三方拆解測試來確認華為聲稱的「40%性能提升」是否屬實。華為不再強調晶片製程及性能指標的事實，可能表明其在製程節點提升上面臨挑戰。

報告又測算，Mate 60總出貨量將介乎1,200萬至1,300萬部，不及最初預計的1,500萬至1,600萬部。Mate 70生命周期的總銷量有可能低於Mate 60。相比去年的Mate 60，Mate 70獲得的消費者熱情要少得多。

鑑於需求有所下滑，富瑞認為，華為今年手機出貨量將遜於其自身定下的5,000萬至5,500萬部目標。考慮到政府補貼有可能擴大，並利好智能手機，搭載有更先進晶片的安卓陣營手機及蘋果公司(Apple Inc.)將更多受益，因它們的產品被認為提供更先進的晶片性能及更高性價比。