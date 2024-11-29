長沙灣曉尚兩房呎價失守1.3萬　9年帳蝕57萬沽

樓價不斷下跌，持貨年期較長的半新盤亦要損手離場，長沙灣曉尚兩房戶以638萬元成交，呎價約12,811元。原業主於2015年以約695萬元一手購入單位，持貨約9年帳面仍要虧損約57萬元，貶幅約8.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌南豐新邨11座中層A室，實用面積約570方呎，三房間隔，單位屬遺產貨，以610萬元售出，呎價約10,702元。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康蕙花園2座高層B室，實用面積約604方呎，套三房間隔，以795萬元成交，略低於市場價，呎價約13,162元。屋苑現時有約28個放盤，入場費由約638萬元起。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁指出，長沙灣曉尚低層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，叫價690萬元，減至638萬元成交，呎價約12,811元。原業主於2015年以約695萬元一手購入單位，持貨約9年帳面損失約57萬元，貶幅約8.2%。

●香港置業梁德權表示，紅磡都會軒1座極高層單位，實用面積約488方呎，兩房間隔望海景，以約758萬元放盤，議價後以745萬元成交，呎價約15,266元，低市價約3%。

●美聯蕭偉祥表示，何文田君頤峰2座中層B室，實用面積約1,074方呎，三房套房間隔，原以2,600萬元放盤，最終議價50萬元，以2,550萬元連車位售出，呎價約23,743元。

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新界區

●中原黎宗文表示，沙田帝堡城3座低層B室，實用面積約836方呎，三房連套房間隔，叫價約950萬元，減至875萬元售出，呎價約10,467元。原業主於2017年以1,068萬元購入單位，持貨約7年帳面蝕讓約193萬元，貶值約18.1%。

●中原周家傑指出，沙田好運中心椰林閣中層F室，實用面積約337方呎，兩房間隔，叫價約440萬元，議價後以420萬元沽出，呎價約12,463元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世1座南翼低層A室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，望山景，以960萬元獲承接，呎價約13,953元。

●美聯陳德涪稱，馬鞍山海典灣1座高層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以638萬元放售，議價約23萬元，成交價615萬元，呎價約13,141元。原業主2015年以557萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約58萬元。

●利嘉閣羅富欽稱，上水中心4座中層A室，實用面積約532方呎，三房間隔，以622萬元成交，呎價約11,692元。屋苑現有約21個放盤，入場費由約348萬元起。

●美聯羅立恒表示，屯門卓爾居5座中層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，以558萬元獲承接，呎價約10,731元。

●中原葉津榮指出，屯門居屋兆麟苑K座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔望市景，本月以未補價第二市場價370萬元放盤，減價40萬元，以330萬元售出，呎價約5,957元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋田景邨田樂樓低層14室，實用面積約349方呎，以100萬元未補價第二市場價成交，呎價約2,865元。

●中原王勤學表示，元朗新元朗中心相隔兩個多月再次跌穿「5球」，屋苑4座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，減價60萬元，以480萬元沽出，呎價約10,300元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑N座高層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價近14萬元，以451.2萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,942元。

●中原關偉豪表示，將軍澳慧安園1座中層C室，實用面積約411方呎，兩房間隔，以498萬元成交，呎價約12,117元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳維景灣畔7座高層G室，實用面積約496方呎，兩房間隔，以740萬元零議價售出，呎價約14,919元。

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