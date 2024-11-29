新盤周五錄18宗成交 大客3976萬元連購何文田2伙三房
2024年11月29日 21:44
東網電視更多新聞短片
新盤市場於周五(29日)錄得約18宗成交。其中，何文田站上蓋項目獲大手買家斥資3,976萬元，連購兩伙三房單位。
●何文田站朗賢峯獲大手客斥資3,976萬連購兩伙
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周五(29日)錄得三宗成交，共涉逾4,936萬元。市傳其中兩伙三房單位為同一組大手客斥資逾3,976萬元購入，包括第1座15樓B室，為實用面積797方呎，成交價1,990.8萬元，呎價約24,979元。
●北角炮台山101 KINGS ROAD連沽兩伙
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，周五(29日)錄得兩宗成交，共涉逾1,973萬元。其中，25樓H室，為實用面積432方呎兩房，成交價1,009.5萬元，呎價約23,368元，買家採用建築期付款計劃購入單位。另一伙為23樓H室，同屬實用面積432方呎的兩房戶，以963.9萬元售出，呎價約22,313元。
●啟德DOUBLE COAST I 一房售561萬元
由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(29日)售出第3座23樓L室，實用面積320方呎一房，成交價561.5萬元，呎價約17,547元。
●何文田名鑽兩房成交價965萬
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，近日頻錄成交，昨以965.9萬元沽出9樓E室，為實用面積448方呎的兩房單位，呎價約21,560元。
●北角海璇II三房連車位售4,537萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周五(29日)通過招標售出第1座9樓B室，單位實用面積1,164方呎，屬三房一套間隔，連同1個車位以逾4,537萬元成交，呎價約38,978元。資料顯示，海璇II(項目第2B-2期及第2B-3期)共提供351伙，由今年8月底起開售，至今累售約62伙，總成交金額超過32.6億元。
●元朗洪水橋滙都兩期周內累沽68伙
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都兩期項目，周五(29日)再錄兩宗成交，一周之內累售68伙，總成交金額逾2.8億元。該集團執行董事關堡林表示，項目是日最新售出第6座2樓B10室，實用面積451方呎，兩房間隔，以438.87萬元成交，呎價約9,731元。
●啟德天瀧三房呎售約33,114元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(29日)以招標形式售出三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為7座9樓A室，實用面積1,002方呎，成交價3,318萬元，呎價約33,114元。項目自上月19日起以現樓形式推售後，至今累售44伙，套現逾17億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE下周三起招標售42伙
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE 共3期項目，周五(29日)上載最新銷售安排，落實下周三(4日)合計推出42伙招標發售，當中22伙連租約出售。招標期截至明年9月9日，期間每日上午10時招標，下午5時截標。