新盤周五錄18宗成交　大客3976萬元連購何文田2伙三房

新盤市場於周五(29日)錄得約18宗成交。其中，何文田站上蓋項目獲大手買家斥資3,976萬元，連購兩伙三房單位。

●何文田站朗賢峯獲大手客斥資3,976萬連購兩伙

●北角炮台山101 KINGS ROAD連沽兩伙

●啟德DOUBLE COAST I 一房售561萬元

由會德豐牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(29日)售出第3座23樓L室，實用面積320方呎一房，成交價561.5萬元，呎價約17,547元。

●何文田名鑽兩房成交價965萬

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，近日頻錄成交，昨以965.9萬元沽出9樓E室，為實用面積448方呎的兩房單位，呎價約21,560元。

●北角海璇II三房連車位售4,537萬

●元朗洪水橋滙都兩期周內累沽68伙

●啟德天瀧三房呎售約33,114元

●粉嶺北ONE INNOVALE下周三起招標售42伙