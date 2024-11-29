美股早段全線向上　港股夜期高水

美股3大指數早段全線向上，道指升148點，報44,870點；標指升15點，報6,014點；納指升60點，報19,121點。港股夜期則報19,487點，跌18點，高水63點。值得一提的是，今日為美國感恩節翌日的「Black Friday」，美股將提前3小時休市。

感恩節周末通常象徵年底購物季正式開跑，若表現理想可視為景氣好兆頭。雲服務商Salesforce的數據初步顯示，截至美東時間28日下午2時亦即感恩節的前半段，全球線上銷售額比去年同期增加7%至156億美元，美國也增長4%至31億美元，高於去年同期的2%，顯示出消費者對零售商提供的優惠折扣愈來愈感興趣。

不過，由於初步數據是按照數以千計零售商網站瀏覽量而估算，未必反映最終表現。在美國，感恩節的網購高峰為美東時間晚上7時到午夜，預料將佔總銷售額的35%。作為參考，全球去年感恩節的整天線上銷售額只增長1%至317億美元，美國同樣僅增1%至75億美元。

該公司在11月20日預測，從感恩節前的周二到感恩節後的周一，這段稱為Cyber Week的「網購周」，估計全球網上銷售額為3,110億美元。然而，百思買(Best Buy)、Target、Kohl's、Macy's等多間美國大型零售商高層此前先後表示，今年感恩節銷情可能不似預期。