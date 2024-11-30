【東方日報產評】中港經濟同病憐　激活金融求改變

內地9月下旬公布刺激經濟措施後，中港兩地股市升勢只曇花一現，11月又復疲態，人氣弱勢又復舊觀，表現令人失望。香港作為一個金融中心，港股這個頹樣，實在難以吸引企業和資金流入參與，皆因風險與回報不成正比，這是現實不過的問題。當局必須推出持續有力的措施，一方面盡可能刺激景氣，同時得想方設法激活金融市場，再創貨如輪轉的場面。否則，連年千億元赤字，這麼多「鴻圖大計」，錢從何來？

金融，簡單講就是資金的融通。經濟景氣愈好，居民肯消費，企業肯投資，融資需求自然大，金融市場亦自然暢旺。觀這幾年，美國經濟保持增長，通脹受控，就業市場穩定，顯現的韌性超出市場預期，也支持着美國股市蓬勃發展，源源不絕的投資主題為市場注入動力，支持資產價格，3大指數屢創歷史新高。

可是，觀乎中港兩地股市，今年除了9月下旬至10月初的救市大升市外，其餘大部分時間都跑輸全球。人氣不足，經濟景氣差，近乎通縮的狀態，加上兩地政策都主動推冧樓市，資產價格大跌，造成負面財富效應，疊加外部地緣政治不穩定因素帶來的衝擊，消費降級、產業鏈重組等，令整體經濟幾乎無險可守。

內地9月下旬急就章推出的大規模刺激措施，算是穩住第四季的開局，而為樓市定調「止跌回穩」，也算是針對經濟呈衰退趨勢的問題，修正產業政策，有效止住經濟下行勢頭，穩定市場預期，加強各方信心。

香港近期亦動作多多，金融峰會、北部都會區……內地亦幫一把，為來港深圳旅客提供簽證便利，這些都不是壞消息。政策期望能鼓勵更多人流和資金流來港，也有新項目帶動基建投資，為就業市場補底。不過，在聯匯制度下港元「紙水」高企，且兩地通關愈趨便利，內地旅客來港多選擇不留夜的「光速遊覽」，更何況來港旅遊對沿岸城市居民而言已沒有多大新鮮感，能對香港消費零售市場幫助有多大，得理性期望，反正聊勝於無。至於說發展香港北部，以目前地產景氣，如何說服高息環球下債務負擔沉重的地產商增加新投資，不無疑問？始終政府項目招商，總不能「揼心口」，商界也得打算盤講風險回報，向股東負責。如何為北部發展開局，還得看港府的能耐。

如是者，中、港兩地都在積極推動經濟止跌回升，穩定市場信心。緊接急須要做的，是設法推動資本市場發展，以協助項目融資、更合理地體現中國資產，發揮財富效應改善消費，消除通縮的陰影。得謹記：「金融活，經濟活；金融穩，經濟穩」的道理，實體經濟的發展，離不開金融「活水」的灌溉滋養，香港金融市場得努力為市場活躍度及穩定性經營出一些底線或指標，好讓投資者加強信心，市場才有望逐步「復活」。免得各方都好似做了一大堆事務，但悶局依舊，無從判斷成效。

香港要發揮金融中心角色，做好中國的科技發展中心，在在須要錢財與人才。搞好錢財，人才就不請自來。讓人搵錢的地方，才能聚財。港人就等着政府做實事，交出成績來！