美股半日市　道指升188點　美團績後ADR跌近4%

美國感恩節假期後的「黑色星期五」(29日)，美股只有半日市，在美國國債債息回落下，3大指數齊升，道指及標指更再創新高；道指收報44,910點，升188點或0.42%。標指收報6,032點，升33點或0.56%。納指收報19,218點，升157點或0.83%。

全周計，道指上升2.4%，標指與納指分別升1.4%和1.3%；整個11月，道指升7.5%，標指與納指就分別升5.7%和6.2%。

年底購物旺季，零售股有追捧，梅西百貨(Macy)升1.7%；Costco及Target分別升1%及1.6%。另外，大型科技股亦普遍向上，外媒指，雖然美國政府正衡量企業銷售半導體設備和人工智能(AI)晶片，給中國的額外限制，但力度或未及最初方案嚴重，英偉達(Nvidia)收市升2.2%，為單日表現最好道指成分股；蘋果公司(Apple Inc.)股價亦創收市新高，收報237.33美元，升1%，市值達到3.59萬億美元，11月累計升5.2%。

港股美國預託證券(ADR)向好，收報19,601點，較本港收市升0.92%；阿里巴巴ADR較本港收市升近2%；不過美團業績雖勝預期，但其ADR則較本港收市低3.8%。

外媒報道，美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至11月27日止一周，全球股票基金錄得294億美元資金流入，當中美股基金吸資361億美元；債券及黃金基金亦分別錄得103億及3億美元資金流入。

美國10年期債息最多下跌6.98個基點，至4.1936厘；對息口較敏感的2年期債息亦跌5.15個基點，至4.1757厘。

貨幣方面，美匯指數一度回落0.41%至105.615。日本通脹較預期高，市場對日本央行12月加息的預期升溫，日圓匯價呈強，升穿150兌每美元，高見149.47，升1.37%。歐元亦升0.43%至1.0597美元。此外，比特幣一度抽升4.2%，至每枚約9.87萬美元。外媒統計顯示，美國比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)11月破紀錄已吸資62億美元。