恒大前軍師任澤平：從未參與恒大地產公司財富銷售等相關業務

他指，2018至2019年間，諫言降負債，反對多元化，未被採納，並在該公司幾千人幹部大會上被批評格局不夠。「因言不為用，加上判斷國家調控房地產的決心很大、房地產的時代要過去了，於2020年即5年前提出離職。以上眾所周知。謠言止於常識和法律。」

任澤平提到，之前有造謠他建議該地產公司2萬億元人民幣(下同)負債，恰恰相反，他任職雖短暫，但一直堅持建議降負債，反對多元化，且在入職前該公司已經近2萬億元負債。

他續指，之前有些誤解性言論和謠言，並沒有回應，是因為企業陷入困境，不要再引發輿論關注。「即使離職多年，我仍然希望企業能走出困境。當然，由於我的顧慮，遲遲沒有正面回應，引發了一些誤解性的言論，對我個人聲譽造成了影響，對喜歡和支持我的朋友造成了困擾。所以，現在不得不回應和澄清。對於造謠者將訴諸於法律和事實。」