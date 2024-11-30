恒大前軍師任澤平：從未參與恒大地產公司財富銷售等相關業務
2024年11月30日 11:45
東網電視更多新聞短片
曾任中國恒大(03333)首席經濟學家的內地著名經濟學者任澤平在內地社交媒體發表聲明指，近期有自媒體造謠他參與恒大地產公司財富等，他聲明從未參與該公司財富銷售等相關業務，也並未有一分錢由此產生的獎金或收入，對於相關造謠自媒體，律師函已在路上。他表示，在該公司時間短暫，主要負責研究，並不參與具體經營相關業務，此前已多次聲明。
他指，2018至2019年間，諫言降負債，反對多元化，未被採納，並在該公司幾千人幹部大會上被批評格局不夠。「因言不為用，加上判斷國家調控房地產的決心很大、房地產的時代要過去了，於2020年即5年前提出離職。以上眾所周知。謠言止於常識和法律。」
任澤平提到，之前有造謠他建議該地產公司2萬億元人民幣(下同)負債，恰恰相反，他任職雖短暫，但一直堅持建議降負債，反對多元化，且在入職前該公司已經近2萬億元負債。
他續指，之前有些誤解性言論和謠言，並沒有回應，是因為企業陷入困境，不要再引發輿論關注。「即使離職多年，我仍然希望企業能走出困境。當然，由於我的顧慮，遲遲沒有正面回應，引發了一些誤解性的言論，對我個人聲譽造成了影響，對喜歡和支持我的朋友造成了困擾。所以，現在不得不回應和澄清。對於造謠者將訴諸於法律和事實。」