美國比特幣ETF全月吸資勢破頂　特朗普交易谷起

外媒報道，由於特朗普力撐加密貨幣，加上市場憧憬比特幣直撲10萬美元，料帶動10幾個美國比特幣交易所買賣基金(ETF)的月度淨流入邁向創紀錄水平。

外媒數據顯示，包括貝萊德(BlackRock)和富達(Fidelity)在內的發行商，所發行的ETF在11月至今已吸資62億美元(約483.6億港元)。上一次高位是在2月，全月吸資60億美元(約468億港元)，當時投資者對年初推出的產品感到亢奮。

事實上，比特幣價格今年已勁升逾一倍，超過全球股票及黃金等資產，不過本周升勢放緩，目前報96,910美元。一周前，比特幣價格首次距離10萬美元大關，僅差300美元。特朗普承諾廢除拜登政府對加密貨幣的打擊，並設立友善監管機構，並支持在美國建立原始加密貨幣的戰略儲備。

eToro市場分析師Josh Gilbert指，將會繼續見到資金​​流入ETF，尤其是在特朗普政府領導下，企業及退休基金持有這種資產將變得更容易。

即將卸任主席的亨斯勒(Gary Gensler)領導的美國證券交易委員會(SEC)允許於明年1月推出美國現貨比特幣ETF。市場預期，特朗普將考慮安排支持數碼資產的人士掌舵SEC，可能為其他加密貨幣的ETF鋪平道路。