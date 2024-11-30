麥樸思：瞄準新興市場的美國科企　料成來年最佳投資

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)接受外媒訪問時表示，以新興市場為重點的美國科技公司，提供來年最佳的投資機會。「美國市場將繼續表現亮眼，眾所周知，科技業已經表現良好。」他指，因此會把重點放在利用科技來提高生產力的公司及產業。

他補充，面向中國及印度，以及其他主要新興市場經濟體的美國公司都處於有利位置。「我關注於業務範圍遍及全球、在這些國家進行生產、出口及銷售的公司，因為那才是增長之源。」

麥樸思提到，考慮到「科技七雄」的估值，毫無疑問科技泡沫即將出現。雖然他承認有些股票的價格升得太快，但他並不擔心。「你必須記住，不能只看市盈率，這是人們用來評估一個產業或一隻股票是否太貴的一般標準，因為這些公司的增長率非常高。」

英偉達(Nvidia)是目前人工智能(AI)熱潮的主要受益者，該公司目前成為全球最有價值的上市公司。惟有些投資者擔心這家AI巨頭無法維持快速增長，不過麥樸思對於英偉達及其他大型科技股的前景仍然樂觀。他指，「科技七雄」的盈利正以極快的速度增長，人們必須期待這種情況會持續。「我不太擔心這些公司大多數都太貴，它們將持續表現良好。」