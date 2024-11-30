人事立立亂！日產汽車財務總監傳將離任　公司面對連串挑戰...

繼日本車廠日產汽車(Nissan)高層日前坦言，正面臨嚴重危機，僅餘12至14個月作出正確決定來挽救公司，外媒引述知情人士指，財務總監Stephen Ma即將卸任，意味這家日本汽車製造商在充滿挑戰的時期再次出現高層人事變動。

知情人士表示，目前尚不清楚Stephen Ma是否會被降職或離開公司。在年半前高層也出現大地震，Ashwani Gupta辭去日產營運總監職務，公司上月並宣布將裁減9,000個職位，以及削減五分一產能。

報道指，行政總裁內田誠(Makoto Uchida)將成為唯一的最高管理層(C-suite executive)，此前激進投資者Effissimo入股日產並關注該公司。此外，儘管自前主席Carlos Ghosn因被戲劇性地拘捕而落台後已過5年，不過該公司仍深陷管理層動盪的泥沼。

過時的產品線、銷售激勵開支增加，以及北美市場缺乏混合動力車，導致日產削減職位及產量。日產目前預計截至3月的財年，收入為 1,500億日圓，比先前預測大幅下降70%。