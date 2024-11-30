惠譽：貿易戰恐累美國GDP一年狂減3000億美元

美國候任總統特朗普本周宣布，將對來自墨西哥及加拿大的所有產品徵收25%的關稅。此舉即引起加墨兩國強烈反彈。惠譽評級首席經濟學家Brian Coulton接受內媒訪問時表示，「如果特朗普的新關稅政策真的實施，或將把負擔轉嫁給美國的消費者。」他續指出，關稅上調將推高美國物價，降低美國國內生產總值(GDP)。

Coulton進一步指出，如果特朗普下一任期大幅提高關稅，美國GDP將在短期內下降0.4至0.8%，若美國的貿易夥伴也以提高關稅作為回應，GDP或下降達到1.1%，且更為持久。作為參考，美國去年GDP為27.36萬億美元，即便是下降0.4%，也相當於一年約1,090億美元的損失，如果下降1.1%，則意味一年逾3,000億美元(約2.34萬億港元)的損失。報道指，特朗普打出的「關稅子彈」，最終射中的可能是美國的普通人。

Coulton提到，目前美墨和美加貿易的很大一部分是完全免稅，關稅上調可能只適用於目前貿易的應稅部分，但還不知道具體細節。他指，對於行業產生的影響，仍有待關稅上調的範圍及規模的細節公布。

包括Coulton在內的業界人士指出，對加拿大和墨西哥進口產品徵稅，都將打擊美國的經濟民生。