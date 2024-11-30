郭家耀：堡獅龍獲提私有化　為現有股東提供變現良機

集團整體業務覆蓋歐美、大中華區、日韓、東南亞等80個國家地區。除了多品牌鞋服業務外，亦同時經營運動體驗業務，在內地營運及管理共11個體育園和14個冰場。截至2024年6月上半年，收益按年下降6.3%至51億元，盈利倒退14.5%至1.13億元。集團整體收入的85%來自Clarks，5%來自bossini.X，兩個品牌爲集團重點發展業務。

非凡集團於2020年底完成收購堡獅龍集團，並於2021年推出全新品牌bossini.X，將騎行運動元素注入品牌基因，打造專業的輕戶外及運動休閑生活品牌。公司與香港科技大學合作，透過風洞測試研發出高性能抗風阻的比賽戰衣，並贊助中國國家單車隊及中國香港單車隊，助力鄧雅文在2024年巴黎奧運會自甶小輪車項目中奪冠。

堡獅龍股份的流通量長期處於較低水平，令堡獅龍股東難以在不對堡獅龍股份價格造成不利影響之情況下進行大量出售。私有化為現有股東提供變現良機，將流通性有限的堡獅龍股份換取非凡領越的股份，同時透過持有非凡股份繼續投資及參與堡獅龍之業務。

堡獅龍目前仍面臨財務挑戰，持續錄得虧損，未來新品牌的發展需要外部資金。由於堡獅龍股份的流動性較低且交易表現相對較差，難以從公開股票市場籌集資金。因此，私有化為堡獅龍減少維持上市地位的相關成本，同時為非凡集團及堡獅龍提供更大靈活性，以推行其長期增長策略，並使管理層可專注於堡獅龍集團之業務營運。相信有關私有化建議可獲股東支持，為日後bossini.X的發展奠定基礎。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)